Özhaseki: Eğer Sayıştay kararında köprüye 15 milyon TL verdiğim çıkarsa, istifa ederim

"Bu yalan ya bana ait ya ona ait. Yalan da hiç kimseye yakışmaz. Gerçekten Sayıştay kayıtlarında benden 15 milyonun hesabı sorulmuş, bir köprüye ben 15 milyon lira köprü yapıldı diye para vermişsem ve o köprü yoksa ortada, böyle bir sahtekarlık varsa bugünden itibaren milletvekili sıfatımdan istifa ediyorum. Toplum önüne bir daha çıkmayacağım. Böyle bir yalan yeter zaten ama değilse iftira eden insanın da şahsiyeti, namusu, şerefi varsa benim söylediğimi söyleyip anında istifa etmesi lazım. Gerçekten çok ayıp bir şey. Koca koca insanlarız. Yalan yakışır mı böyle bir şeyde. Varsa belgeleri sunsunlar, bilgileri ortaya atsınlar. Laf kalabalığına getirmesinler. Çok net bir şey söylüyorum, öyle bir hatam ve kusurum varsa, Sayıştay raporlarında bana atfedilen böyle bir suçlama varsa bugünden itibaren bütün yetkilerimden istifa ediyorum. Değilse, bu yalanı söyleyen, bu iftirayı atan değerli doktorumuzu da istifaya davet ediyorum. Namuslu adam böyle yapar. Çok net olarak hodri meydan diyorum."