https://sputniknews.com.tr/20220820/ozdag-arazi-ve-gayrimenkul-satisi-karsisinda-vatandaslik-verilmesine-karsiyiz--1060179309.html

Özdağ: Arazi ve gayrimenkul satışı karşısında vatandaşlık verilmesine karşıyız

Özdağ: Arazi ve gayrimenkul satışı karşısında vatandaşlık verilmesine karşıyız

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, "13 milyon kaçak ve sığınmacı gitsin, 33 milyon turist gelsin Arap ya da başka biri. Marslılar dahi turist olarak gelebilir... 20.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-20T17:19+0300

2022-08-20T17:19+0300

2022-08-20T17:23+0300

türkiye

ümit özdağ

zafer partisi

turist

arap

sığınmacı

kaçak

kaçak göçmenler

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0f/1059963616_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_d0380e4300f01aafa19b0e3942b451d5.jpg

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Trabzon'da çeşitli ziyaret gerçekleştirdi, partisinin il başkanlığının açılışını yaptı.Özdağ, şehir merkezindeki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Temmuz 2022 itibarıyla vatandaşlık verilen Suriyeli sığınmacı sayısının 1 milyon 476 bin 368, diğer milliyetlerden vatandaşlık verilenlerin sayısının ise 256 bin 827 olduğunu iddia etti.'Marslılar dahi turist olarak gelebilir'Ülkede sığınmacı ve kaçak istemediklerini vurgulayan Özdağ, "13 milyon kaçak ve sığınmacı gitsin, 33 milyon turist gelsin Arap ya da başka biri. Marslılar dahi turist olarak gelebilir. Fakat arazi ve gayrimenkul satışı karşısında vatandaşlık verilmesine karşıyız ve bunu iptal edeceğiz" dedi.Trabzonspor'a, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında 24 Ağustos'ta FC Kopenhag ile oynayacağı maçta başarı dileyen Özdağ, "Trabzonspor'un Kopenhag'la maçı var. Dilerim Trabzonspor'un 5-0 kazanacağı bir maç olur, başarılar diliyorum" diye konuştu.Toplantının ardından Trabzonspor Müzesi'ni gezen Özdağ, esnaf ziyareti yaptı, vatandaşlarla sohbet etti.Partisinin Trabzon İl Başkanlığı'nın açılışını da gerçekleştiren Özdağ, Trabzon Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şeref İşler'i, ardından da beraberindekilerle Trabzon Şehitliğini ziyaret ederek dua okudu.

https://sputniknews.com.tr/20220820/umit-ozdag-1-milyon-476-bin-suriyeliye-vatandaslik-verildi-1060173500.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ümit özdağ, zafer partisi, turist, arap, sığınmacı, kaçak, kaçak göçmenler