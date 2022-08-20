https://sputniknews.com.tr/20220820/ozdag-arazi-ve-gayrimenkul-satisi-karsisinda-vatandaslik-verilmesine-karsiyiz--1060179309.html
Özdağ: Arazi ve gayrimenkul satışı karşısında vatandaşlık verilmesine karşıyız
Özdağ: Arazi ve gayrimenkul satışı karşısında vatandaşlık verilmesine karşıyız
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, "13 milyon kaçak ve sığınmacı gitsin, 33 milyon turist gelsin Arap ya da başka biri. Marslılar dahi turist olarak gelebilir... 20.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-20T17:19+0300
2022-08-20T17:19+0300
2022-08-20T17:23+0300
türkiye
ümit özdağ
zafer partisi
turist
arap
sığınmacı
kaçak
kaçak göçmenler
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Trabzon'da çeşitli ziyaret gerçekleştirdi, partisinin il başkanlığının açılışını yaptı.Özdağ, şehir merkezindeki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Temmuz 2022 itibarıyla vatandaşlık verilen Suriyeli sığınmacı sayısının 1 milyon 476 bin 368, diğer milliyetlerden vatandaşlık verilenlerin sayısının ise 256 bin 827 olduğunu iddia etti.'Marslılar dahi turist olarak gelebilir'Ülkede sığınmacı ve kaçak istemediklerini vurgulayan Özdağ, "13 milyon kaçak ve sığınmacı gitsin, 33 milyon turist gelsin Arap ya da başka biri. Marslılar dahi turist olarak gelebilir. Fakat arazi ve gayrimenkul satışı karşısında vatandaşlık verilmesine karşıyız ve bunu iptal edeceğiz" dedi.Trabzonspor'a, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında 24 Ağustos'ta FC Kopenhag ile oynayacağı maçta başarı dileyen Özdağ, "Trabzonspor'un Kopenhag'la maçı var. Dilerim Trabzonspor'un 5-0 kazanacağı bir maç olur, başarılar diliyorum" diye konuştu.Toplantının ardından Trabzonspor Müzesi'ni gezen Özdağ, esnaf ziyareti yaptı, vatandaşlarla sohbet etti.Partisinin Trabzon İl Başkanlığı'nın açılışını da gerçekleştiren Özdağ, Trabzon Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şeref İşler'i, ardından da beraberindekilerle Trabzon Şehitliğini ziyaret ederek dua okudu.
https://sputniknews.com.tr/20220820/umit-ozdag-1-milyon-476-bin-suriyeliye-vatandaslik-verildi-1060173500.html
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ümit özdağ, zafer partisi, turist, arap, sığınmacı, kaçak, kaçak göçmenler
ümit özdağ, zafer partisi, turist, arap, sığınmacı, kaçak, kaçak göçmenler
Özdağ: Arazi ve gayrimenkul satışı karşısında vatandaşlık verilmesine karşıyız
17:19 20.08.2022 (güncellendi: 17:23 20.08.2022) Abone ol
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, "13 milyon kaçak ve sığınmacı gitsin, 33 milyon turist gelsin Arap ya da başka biri. Marslılar dahi turist olarak gelebilir. Fakat arazi ve gayrimenkul satışı karşısında vatandaşlık verilmesine karşıyız ve bunu iptal edeceğiz" dedi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Trabzon'da çeşitli ziyaret gerçekleştirdi, partisinin il başkanlığının açılışını yaptı.
Özdağ, şehir merkezindeki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Temmuz 2022 itibarıyla vatandaşlık verilen Suriyeli sığınmacı sayısının 1 milyon 476 bin 368, diğer milliyetlerden vatandaşlık verilenlerin sayısının ise 256 bin 827 olduğunu iddia etti.
'Marslılar dahi turist olarak gelebilir'
Ülkede sığınmacı ve kaçak istemediklerini vurgulayan Özdağ, "13 milyon kaçak ve sığınmacı gitsin, 33 milyon turist gelsin Arap ya da başka biri. Marslılar dahi turist olarak gelebilir. Fakat arazi ve gayrimenkul satışı karşısında vatandaşlık verilmesine karşıyız ve bunu iptal edeceğiz" dedi.
Trabzonspor'a, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında 24 Ağustos'ta FC Kopenhag ile oynayacağı maçta başarı dileyen Özdağ, "Trabzonspor'un Kopenhag'la maçı var. Dilerim Trabzonspor'un 5-0 kazanacağı bir maç olur, başarılar diliyorum" diye konuştu.
Toplantının ardından Trabzonspor Müzesi'ni gezen Özdağ, esnaf ziyareti yaptı, vatandaşlarla sohbet etti.
Partisinin Trabzon İl Başkanlığı'nın açılışını da gerçekleştiren Özdağ, Trabzon Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şeref İşler'i, ardından da beraberindekilerle Trabzon Şehitliğini ziyaret ederek dua okudu.