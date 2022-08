https://sputniknews.com.tr/20220820/oto-galerici-kilicdaroglunu-babacana-sikayet-etti-kdv-ve-otv-indirimi-muhabbeti-cikardi--1060160676.html

Oto galerici, Kılıçdaroğlu'nu Babacan'a şikayet etti: 'KDV ve ÖTV indirimi muhabbeti çıkardı'

Oto galerici, Kılıçdaroğlu'nu Babacan'a şikayet etti: 'KDV ve ÖTV indirimi muhabbeti çıkardı'

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Aksaray'da galerici esnaflarını gezdiği sırada bir galeri sahibi, CHP lideri Kemal... 20.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-20T01:26+0300

2022-08-20T01:26+0300

2022-08-20T01:37+0300

türkiye

ali babacan

deva partisi

demokrasi ve atılım partisi (deva)

galeri

kemal kılıçdaroğlu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/14/1060160258_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_9025aaf0911f6c9194bad7426c087455.jpg

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Aksaray'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.Beraberindeki heyetle Hamidiye Alaca Mahallesi'ne gelen Babacan, Belediye Sosyal Tesisi'nde bir araya geldiği vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi. Kent merkezinde parti otobüsüyle vatandaşları selamlayan Babacan, cuma namazı sonrasında Oto Galericiler Sitesi'ndeki esnafı ziyaret etti. Ardından Aksaray Ticaret ve Sanayi Odasına (ATSO) geçen Babacan, Başkan Cüneyt Göktaş ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.Galericiler Sitesi'nde esnaf ziyaretleri yapan Babacan, 2 esnafın tepkisiyle karşılaştı. Aksaray’da kardeşleri ile galeri işleten esnaf 43 yaşındaki Sadık Ağır 6’lı masada yer aldığı için Ali Babacan’a tepki gösterirken, bir başka galerici esnaf 28 yaşındaki İsmail İnce ise CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun araç fiyatları için verdiği vaatlerin galerici esnafın işlerine olumsuz yansıdığını belirterek 6’lı masaya tepki gösterdi. 'Bizim 6’lı masada ne işimiz var, siz yakışıyor musunuz oraya?'Kardeşleri ile işlettiği galeride Genel Başkan Babacan’a 6’lı masada olduğu için tepki gösteren esnaf Sadık Ağır, “Size kızgınım yüzünüze de söyleyeyim. Bizim 6’lı masada ne işimiz var, siz yakışıyor musunuz oraya? Ben yakıştıramıyorum, kendi fikrimi söylüyorum. Ben şöyle düşünüyorum, Bu HDP’liler sizin yanınızda ne olursa olsun bir seferde, iki seferde, üç seferde, dört seferde karar veremeyecek. Sonra diyecek ki yahu biz arkadaşız bu masaya beraber oturduk şu da bizim olsun diyecek. Bizim memleketimiz o kadar ucuz olmamalı, masada yoksa arkada oturuyor diye biliyoruz. Bizim gördüğümüz bu medya bunu gösteriyor. Gerçekten takdir ettiğim çokta saygı duyduğum bir insansınız hakikaten söylüyorum. Bugün oluruz yarın olmayız ama gerçekten yakıştıramıyorum. Ahmet Davutoğlu’na da çok kızgınım. Ben sizi böyle iki kardeş olarak görüyorum. Vallahi böyle görüyorum ama kızgınım yalan mı söyleyeyim. Sebebini söylüyorum. Siz ikiniz beraber olsaydınız derdim ki arkadaş tamam ama ben 6’lı masada yakıştıramıyorum. Sebebini söylüyorum, biz vatan hainleri ile birlikte olmamalıyız diyorum. 6’lı masanın yandaş çalışma olduğunu HDP’nin orada göründüğünü yani bunu 15 yaşındaki çocuğa sorsanız bilir, görür” dedi. 'Biz bayramdan beri yatıyoruz'Kılıçdaroğlu’nun 6’lı masadaki KDV ve ÖTV vaatlerinin piyasaya olumsuz etki ettiğini ve bu durumdan rahatsız olduklarını belirten esnaf İsmail İnce, “Biz bayramdan beri yatıyoruz. Sıkıntı değil Kemal Kılıçdaroğlu çıktı. KDV ve ÖTV indirimi muhabbeti çıkardı. Siz araç almayın ben fiyatları indireceğim, dedi. Biz bayramdan beri yatıyoruz. Etkisi oldu tabi ki neden etkisi oldu? Şimdi bu araç alacak kişiler ben sıfır aracı düşüreceğim, bekleyin dediği için millet bekleyiş içine girdi. Yani olacak mı? Olmayacak mı? Belli değil biz bayramdan beri yatıyoruz. Zaten yaptığımız iş 3-4 aylık, piyasa beklenti içerisine girdi” diye konuştu. 'Sorunları yaşayanlardan dinlemezsek doğru çözümler üretemeyeceğimize inanıyoruz'ATSO Konferans Salonu'nda sivil toplum kuruluşları ve iş insanlarıyla bir araya gelen Babacan, Türkiye'nin 81 ilinde il başkanlarının ve yaklaşık 720 ilçesinde de ilçe başkanlarının görevinin başında olduğunu söyledi. Kısa sürede teşkilat yapılarını tamamladıklarını aktaran Babacan, şöyle konuştu:'360 derece her alanda neler yapacağımızı bütün detaylarıyla ortaya koymuş olacağız'Babacan, partisinin eylem planlarıyla her alanda seçimlerden sonra neler yapacaklarını detaylarıyla ortaya koyduklarını ifade etti. Tarımdan afete, sosyal politikalardan çevre ve iklim değişikliğine kadar 12 eylem planını hazırladıklarını anlatan Babacan, "10 eylem planı daha hazırlıyoruz, böylelikle 22 eylem planını bitirmiş olacağız. Eylem planlarıyla iktidara geldikten sonra 360 derece her alanda neler yapacağımızı bütün detaylarıyla ortaya koymuş olacağız" diye konuştu.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ali babacan, deva partisi, demokrasi ve atılım partisi (deva), galeri, kemal kılıçdaroğlu