https://sputniknews.com.tr/20220820/nufus-ve-vatandaslik-isleri-genel-mudurlugu-milli-pasaportun-uretimi-25-agustosta-basliyor-1060183981.html

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü: Milli pasaportun üretimi 25 Ağustos'ta başlıyor

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü: Milli pasaportun üretimi 25 Ağustos'ta başlıyor

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nce, 25 Ağustos'ta üretimine başlanacak yerli ve milli pasaportların, holografik şerit, hayalet resim, metamorfik... 20.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-20T20:06+0300

2022-08-20T20:06+0300

2022-08-20T20:06+0300

türkiye

nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğü

pasaport

recep tayyip erdoğan

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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla şubatta çalışmalarına başlanan yerli ve milli pasaportta sona gelindiği belirtildi.Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmaların tamamlandığı ifade edilerek, "Yerli ve milli pasaportumuzun 25 Ağustos itibarıyla üretimine başlanacaktır. Yerli ve milli olmasının yanında holografik şerit, hayalet resim, harflerle oluşturulan portre fotoğraf, metamorfik desen gibi birçok özellikle de dünyanın en güvenli pasaportu olma özelliğine sahip olacaktır" bilgisi verildi.Pandemi kısıtlamaları sonrasında oluşan uluslararası seyahat ihtiyaçları sonucunda dünyada olduğu gibi Türkiye'de de pasaport talebinde olağanüstü artış görüldüğü belirtilen paylaşımda, şunlar ifade edildi:'2022'nin 7 aylık döneminde 1 milyon 360 bin pasaport düzenlendi'Dünyada yaşanan bu krize rağmen umumi (bordo) pasaport taleplerinin 30, hususi (yeşil) pasaport taleplerinin de en fazla 60 gün içinde karşılandığının belirtildiği paylaşımda, "Acil pasaport talepleri ise vatandaşlarımızın mağdur olmaması için ivedilikle karşılanmaktadır. Bu kapsamda 2021 yılı Temmuz ayı sonu itibarıyla 889 bin 855, 2022 yılı Temmuz ayı sonu itibarıyla da yüzde 65 artışla 1 milyon 360 bin 653 pasaport düzenlenmiştir. Ancak bu yıl içinde pasaport alan kişilerden yüzde 58'inin yurt dışına çıkış yapmadığı tespit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.Hususi pasaportların geçerlilik süresi 5 yıldan 10 yıla uzatıldıPaylaşımda, hususi pasaportların (yeşil) kullanım süresinin 5 yıldan 10 yıla çıkarıldığı belirtilerek, "Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce bugün itibarıyla 76 milyon 842 bin kimlik kartı, 8 milyon 811 pasaport, 17 milyon 343 bin sürücü belgesi, 41 bin özel güvenlik kimlik kartı ve 30 bin fahri trafik müfettiş kartı basılarak ülkemizin en uzak noktasındaki vatandaşımıza en geç 3 gün içinde teslim edilmiştir" ifadesine yer verildi.'Harç bedellerine yönelik haberler gerçeği yansıtmıyor'Pasaport, ruhsat ve diğer değerli kağıtların harç miktarlarını belirleme yetkisinin Hazine ve Maliye Bakanlığına ait olduğuna işaret edilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

https://sputniknews.com.tr/20210604/nufus-ve-vatandaslik-isleri-genel-mudurlugunden-tapuda-randevu-krizi-iddialarina-yanit-1044659805.html

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nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğü, pasaport, recep tayyip erdoğan