https://sputniknews.com.tr/20220820/nigdede-iki-tirdan-9-milyon-500-bin-makaron-cikti-1060162615.html

Niğde'de iki TIR'dan 9 milyon 500 bin makaron çıktı

Niğde'de iki TIR'dan 9 milyon 500 bin makaron çıktı

Niğde'de 2 TIR'da 9 milyon 500 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. 20.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-20T02:55+0300

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türkiye

makaron

niğde

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Niğde'de 9 milyon 500 bin dolu makaron ele geçirildi.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Adana-Niğde Otoyolu Eminlik gişelerinde 2 TIR'ı durdurdu.TIR'ların dorselerinde yapılan aramada gümrük kaçağı 9 milyon 500 bin dolu makaron bulundu.Gözaltına alınan 2 sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

türkiye

niğde

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makaron , niğde