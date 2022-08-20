https://sputniknews.com.tr/20220820/nigdede-iki-tirdan-9-milyon-500-bin-makaron-cikti-1060162615.html
Niğde'de iki TIR'dan 9 milyon 500 bin makaron çıktı
Niğde'de iki TIR'dan 9 milyon 500 bin makaron çıktı
Niğde'de 2 TIR'da 9 milyon 500 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. 20.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-20T02:55+0300
2022-08-20T02:55+0300
2022-08-20T03:01+0300
türkiye
makaron
niğde
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Niğde'de 9 milyon 500 bin dolu makaron ele geçirildi.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Adana-Niğde Otoyolu Eminlik gişelerinde 2 TIR'ı durdurdu.TIR'ların dorselerinde yapılan aramada gümrük kaçağı 9 milyon 500 bin dolu makaron bulundu.Gözaltına alınan 2 sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.
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makaron , niğde
Niğde'de iki TIR'dan 9 milyon 500 bin makaron çıktı
02:55 20.08.2022 (güncellendi: 03:01 20.08.2022) Abone ol
Niğde'de 2 TIR'da 9 milyon 500 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Niğde'de 9 milyon 500 bin dolu makaron ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Adana-Niğde Otoyolu Eminlik gişelerinde 2 TIR'ı durdurdu.
TIR'ların dorselerinde yapılan aramada gümrük kaçağı 9 milyon 500 bin dolu makaron bulundu.
Gözaltına alınan 2 sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.