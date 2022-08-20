https://sputniknews.com.tr/20220820/necmettin-batirel-faiz-indirildi-cunku-eylulde-buyuk-bir-fon-girisi-olacak--1060178201.html

Necmettin Batırel: Faiz indirildi çünkü eylülde büyük bir fon girişi olacak

Necmettin Batırel: Faiz indirildi çünkü eylülde büyük bir fon girişi olacak

Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, Merkez Bankası'nın faiz indirimine ilişkin olarak, "Faiz indiriminin tek bir açıklaması var. Eylül ayında yurt... 20.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-20T16:44+0300

2022-08-20T16:44+0300

2022-08-20T16:44+0300

ekonomi

merkez bankası

faiz indirimi

necmettin batırel

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1d/1052220073_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_bbf995f66e6bcf4dae321bcd3f576bc5.jpg

Batırel, yazısında şu ifadeleri kullandı:"Göreceksiniz toplam rezervlerimiz eylül sonunda büyük fon girişiyle 200 milyar doları aşacak, kur baskısı tamamen ortadan kalkacak... TL’deki kayıplar yıllık TÜFE’yi aşamayacak, dolar ilk hamlede 15 liraya düşecek. Reel sektörün finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla piyasaya can suyu veren Kredi Garanti Fonunda bakiye tutarı 500 milyar liradan 1 trilyon liraya yükseltildi… Başka bir ifade ile KGF’nin kefalet verebileceği kredilerin toplam tutarı 500 milyar liradan 1 trilyon liraya çıkarıldı. Bankalar geri dönüşlerinden endişe duydukları için ticari kredi faizi vermek istemiyordu. Bu problemi aşmak için kredi garanti fonunun kapasitesi arttırıldı. KOBİ’lere şimdi düşük faizli 500 milyar liralık ekstra kaynak sağlanacak. Böylece hem üretim hem istihdam artacak, dünya küçülürken, Türkiye istikrarlı büyümesini sürdürecek. Faiz indirimini yerden yere vuran bazı sözde finans profesörü olarak geçinenler yerin dibine girecek!.."

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

merkez bankası, faiz indirimi, necmettin batırel