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https://sputniknews.com.tr/20220820/necmettin-batirel-faiz-indirildi-cunku-eylulde-buyuk-bir-fon-girisi-olacak--1060178201.html
Necmettin Batırel: Faiz indirildi çünkü eylülde büyük bir fon girişi olacak
Necmettin Batırel: Faiz indirildi çünkü eylülde büyük bir fon girişi olacak
Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, Merkez Bankası'nın faiz indirimine ilişkin olarak, "Faiz indiriminin tek bir açıklaması var. Eylül ayında yurt... 20.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-20T16:44+0300
2022-08-20T16:44+0300
ekonomi
merkez bankası
faiz indirimi
necmettin batırel
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Batırel, yazısında şu ifadeleri kullandı:"Göreceksiniz toplam rezervlerimiz eylül sonunda büyük fon girişiyle 200 milyar doları aşacak, kur baskısı tamamen ortadan kalkacak... TL’deki kayıplar yıllık TÜFE’yi aşamayacak, dolar ilk hamlede 15 liraya düşecek. Reel sektörün finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla piyasaya can suyu veren Kredi Garanti Fonunda bakiye tutarı 500 milyar liradan 1 trilyon liraya yükseltildi… Başka bir ifade ile KGF’nin kefalet verebileceği kredilerin toplam tutarı 500 milyar liradan 1 trilyon liraya çıkarıldı. Bankalar geri dönüşlerinden endişe duydukları için ticari kredi faizi vermek istemiyordu. Bu problemi aşmak için kredi garanti fonunun kapasitesi arttırıldı. KOBİ’lere şimdi düşük faizli 500 milyar liralık ekstra kaynak sağlanacak. Böylece hem üretim hem istihdam artacak, dünya küçülürken, Türkiye istikrarlı büyümesini sürdürecek. Faiz indirimini yerden yere vuran bazı sözde finans profesörü olarak geçinenler yerin dibine girecek!.."
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merkez bankası, faiz indirimi, necmettin batırel
merkez bankası, faiz indirimi, necmettin batırel

Necmettin Batırel: Faiz indirildi çünkü eylülde büyük bir fon girişi olacak

16:44 20.08.2022
© İHAEkonomist Necmettin Batırel
Ekonomist Necmettin Batırel - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2022
© İHA
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Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, Merkez Bankası'nın faiz indirimine ilişkin olarak, "Faiz indiriminin tek bir açıklaması var. Eylül ayında yurt dışından çok büyük fon girişi gerçekleşecek. Merkez Bankası bunu çok iyi biliyor. Bunun sonucunda kurlarda sert gerileme yaşanacağı için önden böyle karar alındı" dedi.
Batırel, yazısında şu ifadeleri kullandı:
"Göreceksiniz toplam rezervlerimiz eylül sonunda büyük fon girişiyle 200 milyar doları aşacak, kur baskısı tamamen ortadan kalkacak... TL’deki kayıplar yıllık TÜFE’yi aşamayacak, dolar ilk hamlede 15 liraya düşecek. Reel sektörün finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla piyasaya can suyu veren Kredi Garanti Fonunda bakiye tutarı 500 milyar liradan 1 trilyon liraya yükseltildi… Başka bir ifade ile KGF’nin kefalet verebileceği kredilerin toplam tutarı 500 milyar liradan 1 trilyon liraya çıkarıldı. Bankalar geri dönüşlerinden endişe duydukları için ticari kredi faizi vermek istemiyordu. Bu problemi aşmak için kredi garanti fonunun kapasitesi arttırıldı. KOBİ’lere şimdi düşük faizli 500 milyar liralık ekstra kaynak sağlanacak. Böylece hem üretim hem istihdam artacak, dünya küçülürken, Türkiye istikrarlı büyümesini sürdürecek. Faiz indirimini yerden yere vuran bazı sözde finans profesörü olarak geçinenler yerin dibine girecek!.."
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