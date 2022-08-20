https://sputniknews.com.tr/20220820/msb-ukraynadan-tahil-yuklu-2-gemi-daha-hareket-etti-1060170016.html
MSB: Ukrayna'dan tahıl yüklü 2 gemi daha hareket etti
MSB: Ukrayna'dan tahıl yüklü 2 gemi daha hareket etti
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Tahıl sevkiyatı kapsamında; Ukrayna Çernomorsk Limanı’ndan 2 geminin daha hareket ettiği bildirildi. 20.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-20T07:56+0300
2022-08-20T07:56+0300
2022-08-20T07:56+0300
dünya
milli savunma bakanlığı (msb)
tahıl
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/07/1059611517_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_27866873cc4fd51aad4324df8f1bbee7.jpg
MSB, "Tahıl sevkiyatı kapsamında; Ukrayna Çernomorsk Limanı’ndan 2 gemi daha hareket etti" açıklaması yaptı. Bugün ayrıca Ukrayna’dan gelen ve Ukrayna’ya gidecek olan 2 geminin de İstanbul’un kuzeyinde denetimden geçeceği belirtildi.
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/07/1059611517_155:0:1170:761_1920x0_80_0_0_2d15e89bb8737167ff7f2800cd02d96f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
milli savunma bakanlığı (msb), tahıl, ukrayna
milli savunma bakanlığı (msb), tahıl, ukrayna
MSB: Ukrayna'dan tahıl yüklü 2 gemi daha hareket etti
Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Tahıl sevkiyatı kapsamında; Ukrayna Çernomorsk Limanı’ndan 2 geminin daha hareket ettiği bildirildi.
MSB, "Tahıl sevkiyatı kapsamında; Ukrayna Çernomorsk Limanı’ndan 2 gemi daha hareket etti" açıklaması yaptı.
Bugün ayrıca Ukrayna’dan gelen ve Ukrayna’ya gidecek olan 2 geminin de İstanbul’un kuzeyinde denetimden geçeceği belirtildi.