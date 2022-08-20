https://sputniknews.com.tr/20220820/msb-ukraynadan-tahil-yuklu-2-gemi-daha-hareket-etti-1060170016.html

MSB: Ukrayna'dan tahıl yüklü 2 gemi daha hareket etti

MSB: Ukrayna'dan tahıl yüklü 2 gemi daha hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Tahıl sevkiyatı kapsamında; Ukrayna Çernomorsk Limanı’ndan 2 geminin daha hareket ettiği bildirildi. 20.08.2022, Sputnik Türkiye

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dünya

milli savunma bakanlığı (msb)

tahıl

ukrayna

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MSB, "Tahıl sevkiyatı kapsamında; Ukrayna Çernomorsk Limanı’ndan 2 gemi daha hareket etti" açıklaması yaptı. Bugün ayrıca Ukrayna’dan gelen ve Ukrayna’ya gidecek olan 2 geminin de İstanbul’un kuzeyinde denetimden geçeceği belirtildi.

ukrayna

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milli savunma bakanlığı (msb), tahıl, ukrayna