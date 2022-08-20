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MSB: Ukrayna'dan tahıl yüklü 2 gemi daha hareket etti
MSB: Ukrayna'dan tahıl yüklü 2 gemi daha hareket etti
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Tahıl sevkiyatı kapsamında; Ukrayna Çernomorsk Limanı’ndan 2 geminin daha hareket ettiği bildirildi. 20.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-20T07:56+0300
2022-08-20T07:56+0300
dünya
milli savunma bakanlığı (msb)
tahıl
ukrayna
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MSB, "Tahıl sevkiyatı kapsamında; Ukrayna Çernomorsk Limanı’ndan 2 gemi daha hareket etti" açıklaması yaptı. Bugün ayrıca Ukrayna’dan gelen ve Ukrayna’ya gidecek olan 2 geminin de İstanbul’un kuzeyinde denetimden geçeceği belirtildi.
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milli savunma bakanlığı (msb), tahıl, ukrayna
milli savunma bakanlığı (msb), tahıl, ukrayna

MSB: Ukrayna'dan tahıl yüklü 2 gemi daha hareket etti

07:56 20.08.2022
© AATahıl gemisi
Tahıl gemisi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2022
© AA
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Tahıl sevkiyatı kapsamında; Ukrayna Çernomorsk Limanı’ndan 2 geminin daha hareket ettiği bildirildi.
MSB, "Tahıl sevkiyatı kapsamında; Ukrayna Çernomorsk Limanı’ndan 2 gemi daha hareket etti" açıklaması yaptı.
Bugün ayrıca Ukrayna’dan gelen ve Ukrayna’ya gidecek olan 2 geminin de İstanbul’un kuzeyinde denetimden geçeceği belirtildi.
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