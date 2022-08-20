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https://sputniknews.com.tr/20220820/motorine-zam-fiyati-25-lirayi-asti-1060170311.html
Motorine zam: Fiyatı 25 lirayı aştı
Motorine zam: Fiyatı 25 lirayı aştı
Petrol ve dolar kurundaki artışın ardından akaryakıtta zam göründü. 18 Ağustos'ta zam gelen motorine, 1 lira 7 kuruşluk bir zam daha geldi. Fiyat... 20.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-20T09:27+0300
2022-08-20T09:30+0300
motorin
benzin
indirim
zam
merkez bankası
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
fiyat artışı
hayat pahalılığı
döviz kuru
brent petrolün varil fiyatı
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Döviz kurunda yaşanan yukarı yönlü hareketlilik ve brent petrolün varil fiyatında yaşanan dalgalanmalar ile akaryakıtta zam göründü. Merkez Bankası’nın (TCMB) 18 Ağustos'ta, yüksek enflasyona rağmen faiz indirimlerine devam kararıyla dolar kuru arttı. Aynı gün içinde motorine 79 kuruş zam, benzine ise 83 kuruş indirim gelmişti.Yeni gelen zamla birlikte motorinin fiyatı 25 lirayı aştı. Yaşanan son zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 25 lira 7 kuruşa, İzmir'de 25 lira 20 kuruşa, Ankara'da ise 25 lira 19 kuruşa çıktı.
https://sputniknews.com.tr/20220811/bakan-nebati-turkiye-benzin-ve-motorinde-ab-ulkelerinin-tamamindan-daha-dusuk-vergi-aliyor-1059810814.html
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motorin, benzin, indirim, zam, merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), fiyat artışı, hayat pahalılığı, döviz kuru, brent petrolün varil fiyatı
motorin, benzin, indirim, zam, merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), fiyat artışı, hayat pahalılığı, döviz kuru, brent petrolün varil fiyatı

Motorine zam: Fiyatı 25 lirayı aştı

09:27 20.08.2022 (güncellendi: 09:30 20.08.2022)
© REUTERSBenzi-motorin
Benzi-motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2022
© REUTERS
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Petrol ve dolar kurundaki artışın ardından akaryakıtta zam göründü. 18 Ağustos'ta zam gelen motorine, 1 lira 7 kuruşluk bir zam daha geldi. Fiyat değişikliğinin ardından motorinin litresi 25 lirayı aştı.
Döviz kurunda yaşanan yukarı yönlü hareketlilik ve brent petrolün varil fiyatında yaşanan dalgalanmalar ile akaryakıtta zam göründü. Merkez Bankası’nın (TCMB) 18 Ağustos'ta, yüksek enflasyona rağmen faiz indirimlerine devam kararıyla dolar kuru arttı. Aynı gün içinde motorine 79 kuruş zam, benzine ise 83 kuruş indirim gelmişti.
Yeni gelen zamla birlikte motorinin fiyatı 25 lirayı aştı. Yaşanan son zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 25 lira 7 kuruşa, İzmir'de 25 lira 20 kuruşa, Ankara'da ise 25 lira 19 kuruşa çıktı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2022
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Bakan Nebati: Türkiye benzin ve motorinde AB ülkelerinin tamamından daha düşük vergi alıyor
11 Ağustos, 16:26
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