https://sputniknews.com.tr/20220820/motorine-zam-fiyati-25-lirayi-asti-1060170311.html

Motorine zam: Fiyatı 25 lirayı aştı

Motorine zam: Fiyatı 25 lirayı aştı

Petrol ve dolar kurundaki artışın ardından akaryakıtta zam göründü. 18 Ağustos'ta zam gelen motorine, 1 lira 7 kuruşluk bir zam daha geldi. Fiyat... 20.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-20T09:27+0300

2022-08-20T09:27+0300

2022-08-20T09:30+0300

motorin

benzin

indirim

zam

merkez bankası

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

fiyat artışı

hayat pahalılığı

döviz kuru

brent petrolün varil fiyatı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101406/38/1014063873_3:0:1023:574_1920x0_80_0_0_796276873db4611d688240d8b131504b.jpg

Döviz kurunda yaşanan yukarı yönlü hareketlilik ve brent petrolün varil fiyatında yaşanan dalgalanmalar ile akaryakıtta zam göründü. Merkez Bankası’nın (TCMB) 18 Ağustos'ta, yüksek enflasyona rağmen faiz indirimlerine devam kararıyla dolar kuru arttı. Aynı gün içinde motorine 79 kuruş zam, benzine ise 83 kuruş indirim gelmişti.Yeni gelen zamla birlikte motorinin fiyatı 25 lirayı aştı. Yaşanan son zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 25 lira 7 kuruşa, İzmir'de 25 lira 20 kuruşa, Ankara'da ise 25 lira 19 kuruşa çıktı.

https://sputniknews.com.tr/20220811/bakan-nebati-turkiye-benzin-ve-motorinde-ab-ulkelerinin-tamamindan-daha-dusuk-vergi-aliyor-1059810814.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

motorin, benzin, indirim, zam, merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), fiyat artışı, hayat pahalılığı, döviz kuru, brent petrolün varil fiyatı