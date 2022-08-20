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Mısır'da AVM'de yangın
Mısır'da AVM'de yangın
Mısır'ın İskenderiye kentinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 2 kişi yaralandı. Polis yangının çıkış nedenini araştırıyor. 20.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-20T21:19+0300
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dünya
mısır
avm
alışveriş merkezi
iskenderiye
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Mısır'ın kuzeyindeki İskenderiye kentinde şehir merkezinde bulunan bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekiplerinin sevk edilirken, yetkililer 2 kişinin yaralandığını açıkladı.Ekiplerin müdahaleleri sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, alışveriş merkezinde maddi hasar meydana geldi.Polis yangının çıkış nedenini araştırıyor.
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mısır, avm, alışveriş merkezi, iskenderiye
mısır, avm, alışveriş merkezi, iskenderiye

Mısır'da AVM'de yangın

21:19 20.08.2022 (güncellendi: 21:23 20.08.2022)
© İHA / MUHAMMED RABAH-Mısır'da AVM'de yangın
Mısır'da AVM'de yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2022
© İHA / MUHAMMED RABAH-
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Mısır'ın İskenderiye kentinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 2 kişi yaralandı. Polis yangının çıkış nedenini araştırıyor.
Mısır'ın kuzeyindeki İskenderiye kentinde şehir merkezinde bulunan bir alışveriş merkezinde yangın çıktı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekiplerinin sevk edilirken, yetkililer 2 kişinin yaralandığını açıkladı.
Ekiplerin müdahaleleri sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, alışveriş merkezinde maddi hasar meydana geldi.
Polis yangının çıkış nedenini araştırıyor.
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