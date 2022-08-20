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https://sputniknews.com.tr/20220820/merkez-bankasindan-zorunlu-karsilik-duzenlemesi-1060159502.html
Merkez Bankası'ndan 'zorunlu karşılık' düzenlemesi
Merkez Bankası'ndan 'zorunlu karşılık' düzenlemesi
Resmi Gazete'de yayımlanan 'Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de yapılan değişiklik ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) bankalara uyguladığı... 20.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-20T00:58+0300
2022-08-20T01:00+0300
ekonomi
resmi gazete
merkez bankası
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'inde yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, zorunlu karşılığa tabi krediler için yüzde 20 olan zorunlu karşılık tesis oranı bankalar için yüzde 30 oldu.Bileşik faiz oranının 1.4 katı üstünde bir faizle kullandırılan kredilerde kredi tutarının yüzde 20'si bloke edilecek.1.8 katı üzerinde faizli kredilerde bloke oranı yüzde 90 olacak. Açıklamada “Zorunlu karşılığa tabi varlıklar için zorunlu karşılık oranı bankalar için yüzde 0, finansman şirketleri için yüzde 20 olarak uygulanır” ifadesi yer aldı.Tebliğ 16 Eylül 2022’de yürürlüğe girecek.
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resmi gazete, merkez bankası
resmi gazete, merkez bankası

Merkez Bankası'ndan 'zorunlu karşılık' düzenlemesi

00:58 20.08.2022 (güncellendi: 01:00 20.08.2022)
© AATCMB - Merkez Bankası
TCMB - Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2022
© AA
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Resmi Gazete'de yayımlanan 'Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de yapılan değişiklik ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) bankalara uyguladığı zorunlu karşılık oranı yüzde 0'a düşürüldü. Finansman şirketleri için ise bu oran 20 olarak belirlendi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'inde yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, zorunlu karşılığa tabi krediler için yüzde 20 olan zorunlu karşılık tesis oranı bankalar için yüzde 30 oldu.
Bileşik faiz oranının 1.4 katı üstünde bir faizle kullandırılan kredilerde kredi tutarının yüzde 20'si bloke edilecek.
1.8 katı üzerinde faizli kredilerde bloke oranı yüzde 90 olacak.
Açıklamada “Zorunlu karşılığa tabi varlıklar için zorunlu karşılık oranı bankalar için yüzde 0, finansman şirketleri için yüzde 20 olarak uygulanır” ifadesi yer aldı.
Tebliğ 16 Eylül 2022’de yürürlüğe girecek.
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