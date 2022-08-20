https://sputniknews.com.tr/20220820/merkez-bankasindan-zorunlu-karsilik-duzenlemesi-1060159502.html

Merkez Bankası'ndan 'zorunlu karşılık' düzenlemesi

Merkez Bankası'ndan 'zorunlu karşılık' düzenlemesi

Resmi Gazete'de yayımlanan 'Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de yapılan değişiklik ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) bankalara uyguladığı... 20.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-20T00:58+0300

2022-08-20T00:58+0300

2022-08-20T01:00+0300

ekonomi

resmi gazete

merkez bankası

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'inde yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, zorunlu karşılığa tabi krediler için yüzde 20 olan zorunlu karşılık tesis oranı bankalar için yüzde 30 oldu.Bileşik faiz oranının 1.4 katı üstünde bir faizle kullandırılan kredilerde kredi tutarının yüzde 20'si bloke edilecek.1.8 katı üzerinde faizli kredilerde bloke oranı yüzde 90 olacak. Açıklamada “Zorunlu karşılığa tabi varlıklar için zorunlu karşılık oranı bankalar için yüzde 0, finansman şirketleri için yüzde 20 olarak uygulanır” ifadesi yer aldı.Tebliğ 16 Eylül 2022’de yürürlüğe girecek.

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resmi gazete, merkez bankası