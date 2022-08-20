https://sputniknews.com.tr/20220820/merkez-bankasindan-kredi-duzenlemesi-1060161222.html

Merkez Bankası’ndan zorunlu karşılığa tabi krediler için yapılan düzenlemeye ilişkin duyuru

Merkez Bankası’ndan zorunlu karşılığa tabi krediler için yapılan düzenlemeye ilişkin duyuru

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ticari kredi faizlerini TCMB'nin faizlerine yaklaştırmak için uygulamaya aldığı makro ihtiyati tedbirleri hakkında... 20.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-20T02:04+0300

2022-08-20T02:04+0300

2022-08-20T03:42+0300

merkez bankası

ekonomi

kredi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) "Yabancı Para Yükümlülükler İçin Türk Lirası Cinsinden Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Kararın ardından Merkez Bankası, makroihtiyati tedbirler hakkında bir basın duyurusu yayımladı.TCMB'nin konu ile ilgili duyurusunda bankaların ve diğer mali kuruluşların bilanço içi veya bilanço dışı uygun görülen kalemlerini esas alan zorunlu karşılık ve umumi disponibilite uygulamalarının, Merkez Bankası'nın temel görev ve yetkileri arasında olduğu anımsatıldı.Merkez Bankası'nın finansal istikrarın desteklenmesi ve parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi amacıyla hem varlık hem de yükümlülük kalemleri üzerinden zorunlu karşılık ve menkul kıymet tesisi uygulamaları ile makro ihtiyati araç setini güçlendirdiği belirtilen duyuruda şu ifadelere yer verildi:Duyuruda, yapılan değerlendirmeler neticesinde, 23 Nisan 2022 tarihli duyuruda belirtilen zorunlu karşılığa tabi krediler için yüzde 20 düzeyinde uygulanan zorunlu karşılık tesisinin, uygulamanın etkinliğinin arttırılması amacıyla bankalar için yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisi ile ikame edilmesinin hükme bağlandığı bildirildi.30 Aralık 2022 itibarıyla 29 Temmuz 2022 tarihine göre yüzde 10 kredi büyüme oranını aşan kredi tutarı kadar menkul kıymetin bir yıl boyunca tesis edilmesine karar verildiği kaydedilen açıklamada, hariç tutulan kredi türlerinin harcama mukabili kullandırılmaması halinde menkul kıymet tesisine tabi olmasının kararlaştırıldığı ifade edildi.Duyuruda ayrıca tebliğin yayımı tarihinden itibaren 2022 yıl sonuna kadar kullandırılacak ticari nitelikteki kredilerde Merkez Bankası tarafından yayımlanan yıllık bileşik referans oranın 1,4 katı üzerinde yıllık bileşik faiz oranıyla kullandırılacak kredi tutarının yüzde 20'si, 1,8 katı üzerinde yıllık bileşik faiz oranıyla kullandırılacak kredi tutarının yüzde 90'ı nispetinde menkul kıymet tesis edilmesine karar verildiği belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20220820/merkez-bankasindan-zorunlu-karsilik-duzenlemesi-1060159502.html

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