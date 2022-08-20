https://sputniknews.com.tr/20220820/mehmet-barlas-allah-korumus-da-bizi-avrupa-birligine-almamislar-1060178585.html

Mehmet Barlas: Allah korumuş da bizi Avrupa Birliği'ne almamışlar

Mehmet Barlas: Allah korumuş da bizi Avrupa Birliği'ne almamışlar

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, "Allah korumuş da Avrupa Birliği'ne bizi almamışlar. Eğer alsalardı şimdi onlarla aynı karanlık geleceği paylaşıyor olacaktık"... 20.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-20T16:54+0300

2022-08-20T16:54+0300

2022-08-20T16:54+0300

türkiye

mehmet barlas

avrupa birliği

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Barlas, yazısında şu ifadeleri kullandı:"Bir hafta içinde Fransa'nın, İtalya'nın ve Portekiz'in ormanları yanarken, Kuzey Avrupa yağan yağmurla sele boğuldu. Ve Avrupa şimdi yaklaşmakta olan kışı endişeyle bekliyor. Çünkü Rusya'nın doğalgazı kesme ihtimali çok fazla.Bir yandan doğal felaketler, diğer yandan beceriksiz ve kukla siyasetçilerle Avrupa'nın işi sahiden çok zorlaşıyor. Şimdiye kadar "medeniyetin beşiği" olarak bilinen Avrupa, hızla "faşizmin ve yobazlığın merkezi" halini alıyor."

türkiye

avrupa birliği

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mehmet barlas, avrupa birliği