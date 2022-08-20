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Mehmet Barlas: Allah korumuş da bizi Avrupa Birliği'ne almamışlar
Mehmet Barlas: Allah korumuş da bizi Avrupa Birliği'ne almamışlar
Sabah başyazarı Mehmet Barlas, "Allah korumuş da Avrupa Birliği'ne bizi almamışlar. Eğer alsalardı şimdi onlarla aynı karanlık geleceği paylaşıyor olacaktık"... 20.08.2022, Sputnik Türkiye
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Barlas, yazısında şu ifadeleri kullandı:"Bir hafta içinde Fransa'nın, İtalya'nın ve Portekiz'in ormanları yanarken, Kuzey Avrupa yağan yağmurla sele boğuldu. Ve Avrupa şimdi yaklaşmakta olan kışı endişeyle bekliyor. Çünkü Rusya'nın doğalgazı kesme ihtimali çok fazla.Bir yandan doğal felaketler, diğer yandan beceriksiz ve kukla siyasetçilerle Avrupa'nın işi sahiden çok zorlaşıyor. Şimdiye kadar "medeniyetin beşiği" olarak bilinen Avrupa, hızla "faşizmin ve yobazlığın merkezi" halini alıyor."
türkiye
avrupa birliği
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mehmet barlas, avrupa birliği
mehmet barlas, avrupa birliği

Mehmet Barlas: Allah korumuş da bizi Avrupa Birliği'ne almamışlar

16:54 20.08.2022
© Fotoğraf : YouTube Mehmet Barlas
Mehmet Barlas - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2022
© Fotoğraf : YouTube
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Sabah başyazarı Mehmet Barlas, "Allah korumuş da Avrupa Birliği'ne bizi almamışlar. Eğer alsalardı şimdi onlarla aynı karanlık geleceği paylaşıyor olacaktık" dedi.
Barlas, yazısında şu ifadeleri kullandı:
"Bir hafta içinde Fransa'nın, İtalya'nın ve Portekiz'in ormanları yanarken, Kuzey Avrupa yağan yağmurla sele boğuldu. Ve Avrupa şimdi yaklaşmakta olan kışı endişeyle bekliyor. Çünkü Rusya'nın doğalgazı kesme ihtimali çok fazla.
Bir yandan doğal felaketler, diğer yandan beceriksiz ve kukla siyasetçilerle Avrupa'nın işi sahiden çok zorlaşıyor. Şimdiye kadar "medeniyetin beşiği" olarak bilinen Avrupa, hızla "faşizmin ve yobazlığın merkezi" halini alıyor."
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