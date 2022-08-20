https://sputniknews.com.tr/20220820/malatyada-bir-kadinin-silahla-basindan-vurulmasiyla-ilgili-gozaltina-alinanlar-serbest-birakildi-1060167167.html
Malatya'da bir kadının silahla başından vurulmasıyla ilgili gözaltına alınanlar serbest bırakıldı
Malatya'da bir kadının silahla başından vurulmasıyla ilgili gözaltına alınanlar serbest bırakıldı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, baraj kenarında bir kadının silahla başından vurularak yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli serbest bırakıldı. 20.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-20T04:46+0300
2022-08-20T04:46+0300
2022-08-20T04:46+0300
türkiye
malatya
kadın
serbest
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/13/1060118413_1:0:1199:674_1920x0_80_0_0_611bcbd749245e070fda66fcb8d85a7d.jpg
Doğanşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sürgü Barajı kenarındaki yaralamaya ilgili soruşturma başlattı.Olaya ilişkin gözaltına alınan M.E. ile N.G'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen M.E. ve N.G. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Sürgü Barajı kenarında bir kadının hareketsiz yattığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edilmiş, S.E'nin (39) başından silahla yaralandığı belirlenmişti.Ağır yaralı kadın ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.
türkiye
malatya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/13/1060118413_151:0:1050:674_1920x0_80_0_0_c0cd84d283b6aec6eda4e4b81383380f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
malatya, kadın, serbest
Malatya'da bir kadının silahla başından vurulmasıyla ilgili gözaltına alınanlar serbest bırakıldı
Abone ol
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, baraj kenarında bir kadının silahla başından vurularak yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli serbest bırakıldı.
Doğanşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sürgü Barajı kenarındaki yaralamaya ilgili soruşturma başlattı.
Olaya ilişkin gözaltına alınan M.E. ile N.G'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen M.E. ve N.G. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sürgü Barajı kenarında bir kadının hareketsiz yattığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edilmiş, S.E'nin (39) başından silahla yaralandığı belirlenmişti.
Ağır yaralı kadın ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.