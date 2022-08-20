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https://sputniknews.com.tr/20220820/malatyada-bir-kadinin-silahla-basindan-vurulmasiyla-ilgili-gozaltina-alinanlar-serbest-birakildi-1060167167.html
Malatya'da bir kadının silahla başından vurulmasıyla ilgili gözaltına alınanlar serbest bırakıldı
Malatya'da bir kadının silahla başından vurulmasıyla ilgili gözaltına alınanlar serbest bırakıldı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, baraj kenarında bir kadının silahla başından vurularak yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli serbest bırakıldı. 20.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-20T04:46+0300
2022-08-20T04:46+0300
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Doğanşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sürgü Barajı kenarındaki yaralamaya ilgili soruşturma başlattı.Olaya ilişkin gözaltına alınan M.E. ile N.G'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen M.E. ve N.G. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Sürgü Barajı kenarında bir kadının hareketsiz yattığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edilmiş, S.E'nin (39) başından silahla yaralandığı belirlenmişti.Ağır yaralı kadın ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.
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malatya, kadın, serbest
malatya, kadın, serbest

Malatya'da bir kadının silahla başından vurulmasıyla ilgili gözaltına alınanlar serbest bırakıldı

04:46 20.08.2022
© AAMalatya'nın Doğanşehir ilçesinde baraj kenarında bir kadın silahla başından vurulmuş halde yaralı bulundu. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde baraj kenarında bir kadın silahla başından vurulmuş halde yaralı bulundu. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2022
© AA
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, baraj kenarında bir kadının silahla başından vurularak yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli serbest bırakıldı.
Doğanşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sürgü Barajı kenarındaki yaralamaya ilgili soruşturma başlattı.
Olaya ilişkin gözaltına alınan M.E. ile N.G'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen M.E. ve N.G. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sürgü Barajı kenarında bir kadının hareketsiz yattığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edilmiş, S.E'nin (39) başından silahla yaralandığı belirlenmişti.
Ağır yaralı kadın ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.
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