https://sputniknews.com.tr/20220820/malatyada-bir-kadinin-silahla-basindan-vurulmasiyla-ilgili-gozaltina-alinanlar-serbest-birakildi-1060167167.html

Malatya'da bir kadının silahla başından vurulmasıyla ilgili gözaltına alınanlar serbest bırakıldı

Malatya'da bir kadının silahla başından vurulmasıyla ilgili gözaltına alınanlar serbest bırakıldı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, baraj kenarında bir kadının silahla başından vurularak yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli serbest bırakıldı. 20.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-20T04:46+0300

2022-08-20T04:46+0300

2022-08-20T04:46+0300

türkiye

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serbest

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Doğanşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sürgü Barajı kenarındaki yaralamaya ilgili soruşturma başlattı.Olaya ilişkin gözaltına alınan M.E. ile N.G'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen M.E. ve N.G. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Sürgü Barajı kenarında bir kadının hareketsiz yattığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edilmiş, S.E'nin (39) başından silahla yaralandığı belirlenmişti.Ağır yaralı kadın ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

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