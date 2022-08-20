https://sputniknews.com.tr/20220820/kayseride-siginmacilar-geri-gonderme-merkezinde-yangin-cikardi--1060157590.html
Kayseri’de sığınmacılar, Geri Gönderme Merkezi’nde yangın çıkardı
Kayseri’de sığınmacılar, Geri Gönderme Merkezi’nde yangın çıkardı
Kayseri'de İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'nde yangın çıktı. Sığınmacıların çıkardığı yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. 20.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-20T00:09+0300
2022-08-20T00:09+0300
2022-08-20T00:09+0300
türkiye
kayseri
sığınmacı
yabancıları geri gönderme merkezi
yangın
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Akşam saatlerinde Kayseri-Sivas karayolunun 30’uncu kilometresindeki İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’nde yangın çıktı.Kısa sürede büyüyen alevler merkezin bir bölümünü kapladı. Merkez binasında çalışanların ihbarıyla olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen itfaiye erleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Merkezde bulunan sığınmacıların yangının söndürülmesine engel olmaya çalışmaları üzerine bölgeye çok sayıda asker sevk edildi.Askeri personelin müdahalesinin ardından itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarını sürdürdü.
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kayseri, sığınmacı, yabancıları geri gönderme merkezi, yangın
kayseri, sığınmacı, yabancıları geri gönderme merkezi, yangın
Kayseri’de sığınmacılar, Geri Gönderme Merkezi’nde yangın çıkardı
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Kayseri'de İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'nde yangın çıktı. Sığınmacıların çıkardığı yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Akşam saatlerinde Kayseri-Sivas karayolunun 30’uncu kilometresindeki İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’nde yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler merkezin bir bölümünü kapladı. Merkez binasında çalışanların ihbarıyla olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye erleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Merkezde bulunan sığınmacıların yangının söndürülmesine engel olmaya çalışmaları üzerine bölgeye çok sayıda asker sevk edildi.
Askeri personelin müdahalesinin ardından itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarını sürdürdü.