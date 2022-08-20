https://sputniknews.com.tr/20220820/kayseride-siginmacilar-geri-gonderme-merkezinde-yangin-cikardi--1060157590.html

Kayseri’de sığınmacılar, Geri Gönderme Merkezi’nde yangın çıkardı

Kayseri’de sığınmacılar, Geri Gönderme Merkezi’nde yangın çıkardı

Kayseri'de İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'nde yangın çıktı. Sığınmacıların çıkardığı yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. 20.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-20T00:09+0300

2022-08-20T00:09+0300

2022-08-20T00:09+0300

türkiye

kayseri

sığınmacı

yabancıları geri gönderme merkezi

yangın

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/14/1060157687_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_f5af5fe7651317e0642645948c39fae2.jpg

Akşam saatlerinde Kayseri-Sivas karayolunun 30’uncu kilometresindeki İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’nde yangın çıktı.Kısa sürede büyüyen alevler merkezin bir bölümünü kapladı. Merkez binasında çalışanların ihbarıyla olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen itfaiye erleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Merkezde bulunan sığınmacıların yangının söndürülmesine engel olmaya çalışmaları üzerine bölgeye çok sayıda asker sevk edildi.Askeri personelin müdahalesinin ardından itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarını sürdürdü.

https://sputniknews.com.tr/20220813/boluda-bir-grup-parkta-oturan-4-suriyeliyi-ulkemizden-defolun-diyerek-bicakladi-1059895168.html

türkiye

kayseri

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kayseri, sığınmacı, yabancıları geri gönderme merkezi, yangın