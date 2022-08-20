https://sputniknews.com.tr/20220820/izmirde-esini-ve-kayinpederini-oldurup-iki-baldizini-yaralayan-zanli-tutuklandi-1060162826.html

İzmir'de Eşini ve kayınpederini öldürüp iki baldızını yaralayan zanlı tutuklandı

İzmir'de Eşini ve kayınpederini öldürüp iki baldızını yaralayan zanlı tutuklandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde eşi ile kayınpederini tabancayla öldüren, iki baldızını yaralayan zanlı ile ona yardım ettiği öne sürülen arkadaşı tutuklandı. 20.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-20T03:16+0300

2022-08-20T03:16+0300

2022-08-20T03:19+0300

türkiye

kayınpeder

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İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekibi, yürütülen soruşturma kapsamında katil zanlısını önceki gün sabah olayın yaşandığı eve otomobiliyle götürdüğü öne sürülen zanlının arkadaşını da gözaltına aldı.Emniyetteki ifade işleminin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Recep U'nun, ifadesinde e-devlet uygulamasından eşinin kendisine boşanma davası açtığını gördüğünü, cinayeti bu nedenle işlediğini söylediği belirtildi.36 yaşındaki Recep U., önceki gün sabah saatlerinde, bir ay önce 3 çocuğunu yanına alıp Batman'daki evlerinden ayrılarak İzmir'deki babaevine dönen eşi Berivan U'nun ailesinin yaşadığı Gülyaka Mahallesi'ndeki eve balkondan girmiş, eşini, kayınpederi Şemsettin Ç'yi ve baldızları Gülistan ve Şirvan Ç'yi tabancayla vurmuştu.Olayda Berivan U. ile babası Şemsettin Ç, hayatını kaybetmiş, kardeşleri Gülistan ve Şirvan Ç, hastaneye kaldırılmıştı. Recep U. yanına aldığı 3 çocuğunu, bir yakınına bıraktıktan sonra Buca ilçesinde polise teslim olmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20220818/esini-ve-kayinpederini-oldurup-iki-baldizini-yaraladi-1060074026.html

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