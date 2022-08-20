https://sputniknews.com.tr/20220820/isid-irakta-yuksek-gerilim-hattina-saldirdi-1060168141.html
IŞİD, Irak'ta yüksek gerilim hattına saldırdı
IŞİD, Irak'ta yüksek gerilim hattına saldırdı
Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde IŞİD'in düzenlediği saldırılarda bir yüksek gerilim hattının tahrip edildiği belirtildi. 20.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-20T05:09+0300
2022-08-20T05:09+0300
2022-08-20T05:09+0300
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Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sözcüsü Amir Nuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, IŞİD mensuplarının kentin güneyindeki Molla Abdullah köyü yakınında yüksek gerilim hattına saldırı düzenlediğini söyledi.Nuri, IŞİD'lilerin kentin büyük bir bölümüne ve Salahaddin kentindeki bazı petrol sahalarına elektrik sağlayan 90 numaralı yüksek gerilim hattının altına yerleştirdiği patlayıcıları uzaktan kumandayla infilak ettirdiğini dile getirdi.Saldırı nedeniyle Kerkük'e bağlı Kuvaza Arap ve Envar Asi köyü ve Salahaddin kentindeki Uceyil petrol sahasındaki tesislerde elektrik kesintileri olduğunu aktaran Nuri, hasar gören gerilim hattının onarımı için Kerkük Elektrik Müdürlüğü'nce bölgeye ekip gönderildiğini kaydetti.IŞİD, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de IŞİD'e karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu. Buna rağmen IŞİD'in söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde saldırıları sürüyor.
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işid, irak, saldırı, kerkük
işid, irak, saldırı, kerkük
IŞİD, Irak'ta yüksek gerilim hattına saldırdı
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Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde IŞİD'in düzenlediği saldırılarda bir yüksek gerilim hattının tahrip edildiği belirtildi.
Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sözcüsü Amir Nuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, IŞİD mensuplarının kentin güneyindeki Molla Abdullah köyü yakınında yüksek gerilim hattına saldırı düzenlediğini söyledi.
Nuri, IŞİD'lilerin kentin büyük bir bölümüne ve Salahaddin kentindeki bazı petrol sahalarına elektrik sağlayan 90 numaralı yüksek gerilim hattının altına yerleştirdiği patlayıcıları uzaktan kumandayla infilak ettirdiğini dile getirdi.
Saldırı nedeniyle Kerkük'e bağlı Kuvaza Arap ve Envar Asi köyü ve Salahaddin kentindeki Uceyil petrol sahasındaki tesislerde elektrik kesintileri olduğunu aktaran Nuri, hasar gören gerilim hattının onarımı için Kerkük Elektrik Müdürlüğü'nce bölgeye ekip gönderildiğini kaydetti.
IŞİD, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.
Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de IŞİD'e karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu. Buna rağmen IŞİD'in söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde saldırıları sürüyor.