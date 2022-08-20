Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20220820/isid-irakta-yuksek-gerilim-hattina-saldirdi-1060168141.html
IŞİD, Irak'ta yüksek gerilim hattına saldırdı
IŞİD, Irak'ta yüksek gerilim hattına saldırdı
Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde IŞİD'in düzenlediği saldırılarda bir yüksek gerilim hattının tahrip edildiği belirtildi. 20.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-20T05:09+0300
2022-08-20T05:09+0300
dünya
işid
irak
saldırı
kerkük
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103466/32/1034663201_0:0:5688:3200_1920x0_80_0_0_6643ec52cb42f527e2390b7512576fc4.jpg
Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sözcüsü Amir Nuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, IŞİD mensuplarının kentin güneyindeki Molla Abdullah köyü yakınında yüksek gerilim hattına saldırı düzenlediğini söyledi.Nuri, IŞİD'lilerin kentin büyük bir bölümüne ve Salahaddin kentindeki bazı petrol sahalarına elektrik sağlayan 90 numaralı yüksek gerilim hattının altına yerleştirdiği patlayıcıları uzaktan kumandayla infilak ettirdiğini dile getirdi.Saldırı nedeniyle Kerkük'e bağlı Kuvaza Arap ve Envar Asi köyü ve Salahaddin kentindeki Uceyil petrol sahasındaki tesislerde elektrik kesintileri olduğunu aktaran Nuri, hasar gören gerilim hattının onarımı için Kerkük Elektrik Müdürlüğü'nce bölgeye ekip gönderildiğini kaydetti.IŞİD, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de IŞİD'e karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu. Buna rağmen IŞİD'in söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde saldırıları sürüyor.
irak
kerkük
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103466/32/1034663201_558:0:5678:3840_1920x0_80_0_0_411578d7f1a63de896820ee1b78668bd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
işid, irak, saldırı, kerkük
işid, irak, saldırı, kerkük

IŞİD, Irak'ta yüksek gerilim hattına saldırdı

05:09 20.08.2022
© AFP 2022 / DELIL SOULEIMAN IŞİD bayrağı
IŞİD bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2022
© AFP 2022 / DELIL SOULEIMAN
Abone olTelegram
Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde IŞİD'in düzenlediği saldırılarda bir yüksek gerilim hattının tahrip edildiği belirtildi.
Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sözcüsü Amir Nuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, IŞİD mensuplarının kentin güneyindeki Molla Abdullah köyü yakınında yüksek gerilim hattına saldırı düzenlediğini söyledi.
Nuri, IŞİD'lilerin kentin büyük bir bölümüne ve Salahaddin kentindeki bazı petrol sahalarına elektrik sağlayan 90 numaralı yüksek gerilim hattının altına yerleştirdiği patlayıcıları uzaktan kumandayla infilak ettirdiğini dile getirdi.
Saldırı nedeniyle Kerkük'e bağlı Kuvaza Arap ve Envar Asi köyü ve Salahaddin kentindeki Uceyil petrol sahasındaki tesislerde elektrik kesintileri olduğunu aktaran Nuri, hasar gören gerilim hattının onarımı için Kerkük Elektrik Müdürlüğü'nce bölgeye ekip gönderildiğini kaydetti.
IŞİD, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.
Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de IŞİD'e karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu. Buna rağmen IŞİD'in söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde saldırıları sürüyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала