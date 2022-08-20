https://sputniknews.com.tr/20220820/ibb-ogrenci-yurtlarina-basvurular-basliyor-1060182566.html

İBB öğrenci yurtlarına başvurular başlıyor

İBB öğrenci yurtlarına başvurular başlıyor

İBB'ye bağlı 10 yükseköğrenim öğrenci yurdunda başvurular 22 Ağustos’ta başlayacak. 20.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-20T19:14+0300

2022-08-20T19:14+0300

2022-08-20T19:24+0300

türkiye

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

yurt

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), geçen yıl açtığı 3 öğrenci yurdu sayısını 2022-2023 akademik yılı öncesinde 7’ye ulaştırıyor. Toplamda 6’sı kız öğrenci, 4’ü erkek öğrenci olmak üzere 10 yükseköğrenim yurduna başvurular 22 Ağustos’ta başlayacak.Gazete Duvar’ın haberine göre 2 bin 800 kişilik yatak kapasitesiyle yurtlar için öğrenciler, https://yurt.ibb. istanbul/ adresinden online başvuruda bulunabilecek. Değerlendirme sürecinin sonuçlarına, 12 Eylül itibariyle yine aynı web adresinden ulaşılabilecek.Geçen sene ilk kez açtığı yurtlarla üniversite öğrencilerine barınma hizmeti sunmaya başlayan İBB, artık daha fazla öğrenciye ev sahipliği yapacak. 3 yurtta 622 öğrenci kapasitesiyle başlayan İBB Yurt hizmetleri, yeni yurt binalarının açılmasıyla bu yıl 10 yurtta devam edecek. Avcılar’da iki ve Beyoğlu Örnektepe’de bir yurt ile üniversite öğrencilerine hizmet veren İBB; Gaziosmanpaşa, Esenyurt, Bayrampaşa, Şişli, Eyüpsultan, Ümraniye ve Maltepe ilçelerinde de yurt açacak. Yeni 7 yurtla birlikte geçtiğimiz yıl 622 öğrencinin barınmasına olanak sağlayan İBB, yatak kapasitesini 2 bin 800’e çıkaracak.Başvurular 22 Ağustos’taİBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından hizmet verilen yükseköğrenim öğrenci yurtları için başvurular 22 Ağustos’ta online olarak başlayacak. Sadece şehir dışından gelen öğrencilerin kalabileceği yurtlara başvurular, https://yurt.ibb. istanbul/ adresinden yapılacak. Kriterler ve başvuruyla ilgili soruların yanıtlarına web sitesinden ulaşılabilecek.Süreç nasıl işleyecek?Öğrencilere başvuru için 22 Ağustos’tan itibaren 7 günlük süre tanınıyor. Web sitesinde başvuru ekranı 28 Ağustos gece 23:59’a kadar açık olacak. Değerlendirme sürecinin ardından öğrenciler başvurularının sonuçlarına 12 Eylül 2022 tarihinden itibaren, https://yurt.ibb. istanbul/ web sitesinden ulaşılabilecekler. 15-21 Eylül tarihleri arasında (5 iş günü) asil listede yer alan öğrenciler, 23-29 Eylül (5 iş günü) tarihleri arasında ise yedek listedeki öğrenciler 09.00–19.00 saatleri arasında İBB Yurtlarına kayıt yaptırabilecekler. Belirtilen tarihlerin dışında gelen ya da web sitesinde belirtilen kayıt evraklarını eksik teslim edenlerin kayıtları alınmayacak.Kahvaltı ve akşam yemeğiİBB’nin yükseköğrenim öğrenci yurtlarında sabah ve akşam yemeği imkanı olacak. Yurtların bu yıl ücreti ise kahvaltı ve akşam yemeği dahil 950 TL. Yurtlarda, kütüphane, çalışma odaları, bilgisayar, etüt odaları, çamaşır, dinlenme odaları, yemekhane, revir ve mescit gibi birçok ortak kullanım alanları bulunuyor

https://sputniknews.com.tr/20220817/chpli-belediyeler-ogrenciler-icin-barinma-seferberligi-baslatacak-1060029364.html

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ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), yurt