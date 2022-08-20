https://sputniknews.com.tr/20220820/herson-bolge-idaresinin-baskani-saldonun-durumu-iyiye-gidiyor-1060181379.html

Herson bölge idaresinin başkanı Saldo’nun durumu iyiye gidiyor

Herson bölge idaresinin başkanı Saldo’nun durumu iyiye gidiyor

Kimyasal savaş maddeleri ile zehirlenmiş olabileceğinden şüphelenilen Herson bölgesinin askeri-sivil idaresinin başkanı Vladimir Saldo’nun durumunun iyiye... 20.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-20T18:23+0300

2022-08-20T18:23+0300

2022-08-20T18:26+0300

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ukrayna krizi

herson

kimyasal

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Herson Bölge İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre, kimyasal savaş maddeleri ile zehirlenmiş olabileceğinden şüphelenilen ve Moskova’da tedavi altına alınan Saldo’nun durumu iyiye gidiyor.Açıklamada, “Şimdi Herson bölge idaresinin başkanının sağlık durumu önemli ölçüde iyileşti. Vladimir Saldo iyileşiyor, yakınları ve meslektaşlarıyla sohbet ediyor, haberleri ve diğer bilgileri inceliyor” ifadelerine yer verildi.Rusya Savunma Bakanlığı daha önce Kiev rejiminin devlet terörünün kanıtları dikkate alınarak, Saldo’nun ‘kimyasal savaş maddeleri ile zehirlenmesine ilişkin ek soruşturmanın’ devam ettiğini açıklamıştı.

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