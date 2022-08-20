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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220820/herson-bolge-idaresinin-baskani-saldonun-durumu-iyiye-gidiyor-1060181379.html
Herson bölge idaresinin başkanı Saldo’nun durumu iyiye gidiyor
Herson bölge idaresinin başkanı Saldo’nun durumu iyiye gidiyor
Kimyasal savaş maddeleri ile zehirlenmiş olabileceğinden şüphelenilen Herson bölgesinin askeri-sivil idaresinin başkanı Vladimir Saldo’nun durumunun iyiye... 20.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-20T18:23+0300
2022-08-20T18:26+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
herson
kimyasal
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Herson Bölge İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre, kimyasal savaş maddeleri ile zehirlenmiş olabileceğinden şüphelenilen ve Moskova’da tedavi altına alınan Saldo’nun durumu iyiye gidiyor.Açıklamada, “Şimdi Herson bölge idaresinin başkanının sağlık durumu önemli ölçüde iyileşti. Vladimir Saldo iyileşiyor, yakınları ve meslektaşlarıyla sohbet ediyor, haberleri ve diğer bilgileri inceliyor” ifadelerine yer verildi.Rusya Savunma Bakanlığı daha önce Kiev rejiminin devlet terörünün kanıtları dikkate alınarak, Saldo’nun ‘kimyasal savaş maddeleri ile zehirlenmesine ilişkin ek soruşturmanın’ devam ettiğini açıklamıştı.
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ukrayna, ukrayna krizi, herson, kimyasal
ukrayna, ukrayna krizi, herson, kimyasal

Herson bölge idaresinin başkanı Saldo’nun durumu iyiye gidiyor

18:23 20.08.2022 (güncellendi: 18:26 20.08.2022)
© VKKimyasal savaş maddeleri ile zehirlenmiş olabileceğinden şüphelenilen Herson bölgesinin askeri-sivil idaresinin başkanı Vladimir Saldo
Kimyasal savaş maddeleri ile zehirlenmiş olabileceğinden şüphelenilen Herson bölgesinin askeri-sivil idaresinin başkanı Vladimir Saldo - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2022
© VK
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Kimyasal savaş maddeleri ile zehirlenmiş olabileceğinden şüphelenilen Herson bölgesinin askeri-sivil idaresinin başkanı Vladimir Saldo’nun durumunun iyiye gittiği bildirildi.
Herson Bölge İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre, kimyasal savaş maddeleri ile zehirlenmiş olabileceğinden şüphelenilen ve Moskova’da tedavi altına alınan Saldo’nun durumu iyiye gidiyor.
Açıklamada, “Şimdi Herson bölge idaresinin başkanının sağlık durumu önemli ölçüde iyileşti. Vladimir Saldo iyileşiyor, yakınları ve meslektaşlarıyla sohbet ediyor, haberleri ve diğer bilgileri inceliyor” ifadelerine yer verildi.
Rusya Savunma Bakanlığı daha önce Kiev rejiminin devlet terörünün kanıtları dikkate alınarak, Saldo’nun ‘kimyasal savaş maddeleri ile zehirlenmesine ilişkin ek soruşturmanın’ devam ettiğini açıklamıştı.
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