https://sputniknews.com.tr/20220820/herson-bolge-idaresinin-baskani-saldonun-durumu-iyiye-gidiyor-1060181379.html
Herson bölge idaresinin başkanı Saldo’nun durumu iyiye gidiyor
Herson bölge idaresinin başkanı Saldo’nun durumu iyiye gidiyor
Kimyasal savaş maddeleri ile zehirlenmiş olabileceğinden şüphelenilen Herson bölgesinin askeri-sivil idaresinin başkanı Vladimir Saldo’nun durumunun iyiye... 20.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-20T18:23+0300
2022-08-20T18:23+0300
2022-08-20T18:26+0300
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Herson Bölge İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre, kimyasal savaş maddeleri ile zehirlenmiş olabileceğinden şüphelenilen ve Moskova’da tedavi altına alınan Saldo’nun durumu iyiye gidiyor.Açıklamada, “Şimdi Herson bölge idaresinin başkanının sağlık durumu önemli ölçüde iyileşti. Vladimir Saldo iyileşiyor, yakınları ve meslektaşlarıyla sohbet ediyor, haberleri ve diğer bilgileri inceliyor” ifadelerine yer verildi.Rusya Savunma Bakanlığı daha önce Kiev rejiminin devlet terörünün kanıtları dikkate alınarak, Saldo’nun ‘kimyasal savaş maddeleri ile zehirlenmesine ilişkin ek soruşturmanın’ devam ettiğini açıklamıştı.
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ukrayna, ukrayna krizi, herson, kimyasal
ukrayna, ukrayna krizi, herson, kimyasal
Herson bölge idaresinin başkanı Saldo’nun durumu iyiye gidiyor
18:23 20.08.2022 (güncellendi: 18:26 20.08.2022) Abone ol
Kimyasal savaş maddeleri ile zehirlenmiş olabileceğinden şüphelenilen Herson bölgesinin askeri-sivil idaresinin başkanı Vladimir Saldo’nun durumunun iyiye gittiği bildirildi.
Herson Bölge İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre, kimyasal savaş maddeleri ile zehirlenmiş olabileceğinden şüphelenilen ve Moskova’da tedavi altına alınan Saldo’nun durumu iyiye gidiyor.
Açıklamada, “Şimdi Herson bölge idaresinin başkanının sağlık durumu önemli ölçüde iyileşti. Vladimir Saldo iyileşiyor, yakınları ve meslektaşlarıyla sohbet ediyor, haberleri ve diğer bilgileri inceliyor” ifadelerine yer verildi.
Rusya Savunma Bakanlığı daha önce Kiev rejiminin devlet terörünün kanıtları dikkate alınarak, Saldo’nun ‘kimyasal savaş maddeleri ile zehirlenmesine ilişkin ek soruşturmanın’ devam ettiğini açıklamıştı.