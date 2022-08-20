https://sputniknews.com.tr/20220820/hava-temizleyici-fani-bozuldu-20-bin-tavuk-telef-oldu-1060185820.html

Hava temizleyici fanı bozuldu, 20 bin tavuk telef oldu

Hava temizleyici fanı bozuldu, 20 bin tavuk telef oldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir çiftlikte hava temizleyici fanının bozulması nedeniyle 20 bin tavuk telef oldu. 20.08.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

hava

fan

tavuk

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Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan bir çiftlikte bulunan hava temizleme fanı, henüz belirlenemeyen nedenle bozuldu.Çiftlikte bulunan 20 bin tavuk, sıcaklık sebebiyle telef oldu.İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Tavuklar toplu şekilde gömüldü, iş yerinde temizlik yapıldı.

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hava, fan, tavuk