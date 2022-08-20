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Hava temizleyici fanı bozuldu, 20 bin tavuk telef oldu
Hava temizleyici fanı bozuldu, 20 bin tavuk telef oldu
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir çiftlikte hava temizleyici fanının bozulması nedeniyle 20 bin tavuk telef oldu. 20.08.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
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tavuk
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Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan bir çiftlikte bulunan hava temizleme fanı, henüz belirlenemeyen nedenle bozuldu.Çiftlikte bulunan 20 bin tavuk, sıcaklık sebebiyle telef oldu.İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Tavuklar toplu şekilde gömüldü, iş yerinde temizlik yapıldı.
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hava, fan, tavuk
hava, fan, tavuk

Hava temizleyici fanı bozuldu, 20 bin tavuk telef oldu

21:32 20.08.2022 (güncellendi: 21:39 20.08.2022)
© İHAMersin'in Tarsus ilçesinde bir çiftlikte hava temizleyici fanının bozulması nedeniyle 20 bin tavuk telef oldu.
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir çiftlikte hava temizleyici fanının bozulması nedeniyle 20 bin tavuk telef oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2022
© İHA
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Mersin'in Tarsus ilçesinde bir çiftlikte hava temizleyici fanının bozulması nedeniyle 20 bin tavuk telef oldu.
Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan bir çiftlikte bulunan hava temizleme fanı, henüz belirlenemeyen nedenle bozuldu.
Çiftlikte bulunan 20 bin tavuk, sıcaklık sebebiyle telef oldu.
İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Tavuklar toplu şekilde gömüldü, iş yerinde temizlik yapıldı.
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