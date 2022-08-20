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Hava temizleyici fanı bozuldu, 20 bin tavuk telef oldu
Hava temizleyici fanı bozuldu, 20 bin tavuk telef oldu
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir çiftlikte hava temizleyici fanının bozulması nedeniyle 20 bin tavuk telef oldu. 20.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-20T21:32+0300
2022-08-20T21:32+0300
2022-08-20T21:39+0300
türkiye
hava
fan
tavuk
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Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan bir çiftlikte bulunan hava temizleme fanı, henüz belirlenemeyen nedenle bozuldu.Çiftlikte bulunan 20 bin tavuk, sıcaklık sebebiyle telef oldu.İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Tavuklar toplu şekilde gömüldü, iş yerinde temizlik yapıldı.
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hava, fan, tavuk
Hava temizleyici fanı bozuldu, 20 bin tavuk telef oldu
21:32 20.08.2022 (güncellendi: 21:39 20.08.2022) Abone ol
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir çiftlikte hava temizleyici fanının bozulması nedeniyle 20 bin tavuk telef oldu.
Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan bir çiftlikte bulunan hava temizleme fanı, henüz belirlenemeyen nedenle bozuldu.
Çiftlikte bulunan 20 bin tavuk, sıcaklık sebebiyle telef oldu.
İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Tavuklar toplu şekilde gömüldü, iş yerinde temizlik yapıldı.