https://sputniknews.com.tr/20220820/guzellik-salonlari-icin-yeni-karar-haftada-1-gun-kapali-olacak-1060170722.html

Güzellik salonları için yeni karar: Haftada 1 gün kapalı olacak

Güzellik salonları için yeni karar: Haftada 1 gün kapalı olacak

Ticaret Bakanlığı berber, kuaför ve güzellik salonlarıyla ilgili yeni bir karar aldı. Buna göre söz konusu işletmeler 1 Ekim'den itibaren haftada bir gün... 20.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-20T09:55+0300

2022-08-20T09:55+0300

2022-08-20T09:55+0300

türkiye

kuaför

berber

kapanma

valilik

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Bakanlık, ülke genelinde 122 meslek odasını ve yaklaşık 83 bin meslek mensubunu temsil eden Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonunun talebi üzerine, esnaf ve tacirlerin tamamını temsil eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) uygun görüşlerini de alarak 1 Ekim 2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, ülke genelinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olmasına karar verdi.Valiler tarafından belirlenecekTicaret Bakanlığının, İçişleri Bakanlığı aracılığıyla 81 il valiliğine gönderdiği karara göre, berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın hangi günü kapalı olacağı, sektör temsilcisi meslek kuruluşlarının görüşleri alınmak suretiyle, her ilin kendi dinamikleri içinde valiler tarafından belirlenecek.Berber, kuaför ve güzellik salonlarının aynı gün kapanması zorunlu olmayıp valilerce bu üç grup için ayrı ayrı kapanma günleri tespit edilebilecek.Haksız rekabet engellenecekİşletmelerin iş hacimlerinin haftanın farklı günlerinde yoğunlaşabileceği, tüketici tercih ve davranış kalıplarında farklılıklar olabileceği göz önünde bulundurularak berber, kuaför ve güzellik salonlarının hangi gün kapatılacağı hususunda Bakanlıkça bir dayatmaya gidilmezken, meslek kuruluşlarının ve il idarelerinin gerek yerel dinamikleri gerekse meslek mensuplarının profillerini değerlendirerek kapanma gününün belirlenmesine katkı vermeleri sağlandı.Ticaret Bakanlığı'nın, karar alma sürecinde sektör temsilcilerine ve il idarelerine eşit katılım ve söz hakkı tanıyan ve bu nedenle demokrasi kültürünün ticari hayattaki tezahürü olarak nitelendirilebilecek kararı ile berber, kuaför ve güzellik salonu işletmeci ve çalışanlarının en azından haftanın bir günü dinlenme ve sosyalleşmelerine imkan tanınması amaçlanıyor. Bu sayede zihin ve beden sağlıklarının korunması, motivasyon, performans ve hizmet kalitesinin artması ve aile bağları ile toplumsal bağların güçlenmesine katkı sağlanması hedefleniyor.Ayrıca kapatma kararı herhangi bir ayrım gözetilmeksizin tüm işletmeler için eşit şekilde uygulanacak. Haksız rekabetin oluşması ve işletmelerin ekonomik kayba uğramaları engellenecek.

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kuaför, berber, kapanma, valilik