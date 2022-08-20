https://sputniknews.com.tr/20220820/geri-gonderme-merkezinde-yangin-cikaran-20--yasadisi-gocmen-tutuklandi--1060188348.html
Geri Gönderme Merkezi'nde yangın çıkaran 20 yasadışı göçmen tutuklandı
Geri Gönderme Merkezi'nde yangın çıkaran 20 yasadışı göçmen tutuklandı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan Geri Gönderme Merkezi'nde yangın çıkaran 20 yasadışı göçmen tutuklanarak cezaevine gönderildi. 20.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-20T23:16+0300
2022-08-20T23:16+0300
2022-08-20T23:20+0300
yasadışı göçmenler
tutuklanma
yangın
türkiye
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Edinilen bilgiye göre cuma günü akşam saatlerinde Geri Gönderme Merkezi'nde serbest kalmak isteyen göçmenler yangın çıkardı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken olayları başlattığı tespit edilen 20 yasadışı göçmen gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan 20 kişi, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece; 'Kamu malına zarar verme', 'Görevi yaptırmama ve direnme' ve 'Kasten yangın çıkarma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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yasadışı göçmenler, tutuklanma, yangın
yasadışı göçmenler, tutuklanma, yangın
Geri Gönderme Merkezi'nde yangın çıkaran 20 yasadışı göçmen tutuklandı
23:16 20.08.2022 (güncellendi: 23:20 20.08.2022) Abone ol
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan Geri Gönderme Merkezi'nde yangın çıkaran 20 yasadışı göçmen tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre cuma günü akşam saatlerinde Geri Gönderme Merkezi'nde serbest kalmak isteyen göçmenler yangın çıkardı.
Çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken olayları başlattığı tespit edilen 20 yasadışı göçmen gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan 20 kişi, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece; 'Kamu malına zarar verme', 'Görevi yaptırmama ve direnme' ve 'Kasten yangın çıkarma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.