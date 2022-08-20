Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220820/geri-gonderme-merkezinde-yangin-cikaran-20--yasadisi-gocmen-tutuklandi--1060188348.html
Geri Gönderme Merkezi'nde yangın çıkaran 20 yasadışı göçmen tutuklandı
Geri Gönderme Merkezi'nde yangın çıkaran 20 yasadışı göçmen tutuklandı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan Geri Gönderme Merkezi'nde yangın çıkaran 20 yasadışı göçmen tutuklanarak cezaevine gönderildi. 20.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-20T23:16+0300
2022-08-20T23:20+0300
yasadışı göçmenler
tutuklanma
yangın
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/14/1060157687_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_f5af5fe7651317e0642645948c39fae2.jpg
Edinilen bilgiye göre cuma günü akşam saatlerinde Geri Gönderme Merkezi'nde serbest kalmak isteyen göçmenler yangın çıkardı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken olayları başlattığı tespit edilen 20 yasadışı göçmen gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan 20 kişi, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece; 'Kamu malına zarar verme', 'Görevi yaptırmama ve direnme' ve 'Kasten yangın çıkarma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/14/1060157687_134:0:1035:676_1920x0_80_0_0_201d0826614fab2811158e5cd21e8608.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yasadışı göçmenler, tutuklanma, yangın
yasadışı göçmenler, tutuklanma, yangın

Geri Gönderme Merkezi'nde yangın çıkaran 20 yasadışı göçmen tutuklandı

23:16 20.08.2022 (güncellendi: 23:20 20.08.2022)
© DHAKayseri'de İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'nde yangın çıktı. Sığınmacıların çıkardığı yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Kayseri'de İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'nde yangın çıktı. Sığınmacıların çıkardığı yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2022
© DHA
Abone olTelegram
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan Geri Gönderme Merkezi'nde yangın çıkaran 20 yasadışı göçmen tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre cuma günü akşam saatlerinde Geri Gönderme Merkezi'nde serbest kalmak isteyen göçmenler yangın çıkardı.
Çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken olayları başlattığı tespit edilen 20 yasadışı göçmen gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan 20 kişi, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece; 'Kamu malına zarar verme', 'Görevi yaptırmama ve direnme' ve 'Kasten yangın çıkarma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала