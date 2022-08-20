https://sputniknews.com.tr/20220820/geri-gonderme-merkezinde-yangin-cikaran-20--yasadisi-gocmen-tutuklandi--1060188348.html

Geri Gönderme Merkezi'nde yangın çıkaran 20 yasadışı göçmen tutuklandı

Geri Gönderme Merkezi'nde yangın çıkaran 20 yasadışı göçmen tutuklandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan Geri Gönderme Merkezi'nde yangın çıkaran 20 yasadışı göçmen tutuklanarak cezaevine gönderildi. 20.08.2022, Sputnik Türkiye

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yasadışı göçmenler

tutuklanma

yangın

türkiye

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Edinilen bilgiye göre cuma günü akşam saatlerinde Geri Gönderme Merkezi'nde serbest kalmak isteyen göçmenler yangın çıkardı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken olayları başlattığı tespit edilen 20 yasadışı göçmen gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan 20 kişi, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece; 'Kamu malına zarar verme', 'Görevi yaptırmama ve direnme' ve 'Kasten yangın çıkarma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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yasadışı göçmenler, tutuklanma, yangın