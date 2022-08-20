https://sputniknews.com.tr/20220820/gaziantepteki-kazada-yaralanan-kameraman-yardim-icin-durduk-otobusun-devrilerek-geldigini-gordum-1060178477.html
Gaziantep'teki kazada yaralanan kameraman: Yardım için durduk, otobüsün devrilerek geldiğini gördüm
Gaziantep'teki kazada yaralanan kameraman: Yardım için durduk, otobüsün devrilerek geldiğini gördüm
Gaziantep’te, 16 kişinin hayatını kaybettiği kazadan yaralı olarak kurtulan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi kameramanı Bekir Özdemir, tedavi gördüğü hastanede... 20.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-20T16:53+0300
2022-08-20T16:53+0300
2022-08-20T16:53+0300
türkiye
gaziantep
kaza
zincirleme kaza
ölü
yaralı
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4 sağlık görevlisi, 3 itfaiye eri ve İHA muhabirleri Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver'in de aralarında bulunduğu 16 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralanan Bekir Özdemir, Nizip Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Bu sırada kazaya ilişkin yaşananları anlatan Özdemir, “Yolda kaza vardı. Yardım etmek için durduk. Araç dereye uçmuştu. Bir cenaze vardı. Yaralıyı çıkartmak için 1 saate yakın uğraştık. Yaralıyı ambulansa yerleştiriyorduk. Ben yer yok diye ambulansın ön tarafından dolandım. Bir ara kafamı kaldırdım. Yolcu otobüsünün devrilerek geldiğini gördüm. 'Kaçın' diye bağırdım. Sonrasını hatırlamıyorum” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20220820/gaziantepte-kaza-15-kisi-hayatini-kaybetti-22-kisi-yaralandi-1060174712.html
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gaziantep, kaza, zincirleme kaza, ölü, yaralı
gaziantep, kaza, zincirleme kaza, ölü, yaralı
Gaziantep'teki kazada yaralanan kameraman: Yardım için durduk, otobüsün devrilerek geldiğini gördüm
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Gaziantep’te, 16 kişinin hayatını kaybettiği kazadan yaralı olarak kurtulan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi kameramanı Bekir Özdemir, tedavi gördüğü hastanede yaptığı açıklamada, ”Yardım etmek için durduk, otobüsün devrilerek geldiğini gördüm" dedi.
4 sağlık görevlisi, 3 itfaiye eri ve İHA muhabirleri Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver'in de aralarında bulunduğu 16 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralanan Bekir Özdemir, Nizip Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Bu sırada kazaya ilişkin yaşananları anlatan Özdemir, “Yolda kaza vardı. Yardım etmek için durduk. Araç dereye uçmuştu. Bir cenaze vardı. Yaralıyı çıkartmak için 1 saate yakın uğraştık. Yaralıyı ambulansa yerleştiriyorduk. Ben yer yok diye ambulansın ön tarafından dolandım. Bir ara kafamı kaldırdım. Yolcu otobüsünün devrilerek geldiğini gördüm. 'Kaçın' diye bağırdım. Sonrasını hatırlamıyorum” dedi.