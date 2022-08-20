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https://sputniknews.com.tr/20220820/fransa-cumhurbaskani-macron-yakinda-cezayiri-ziyaret-edecek-1060181509.html
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, yakında Cezayir’i ziyaret edecek
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, yakında Cezayir’i ziyaret edecek
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, ülkesini yakın zamanda ziyaret edecek Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ziyaretin gündemini görüştü. 20.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-20T18:30+0300
2022-08-20T18:32+0300
dünya
fransa
emmanuel macron
abdulmecid tebbun
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Cezayir Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tebbun ile Fransız mevkidaşı Macron telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Açıklamada, Macron’un Cezayir'in bazı vilayetlerinde çıkan orman yangınlarında hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Tebbun’a taziyelerini ilettiği belirtildi.Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğinin ele alındığı ifade edilen açıklamada, Macron’un yakın zamanda Cezayir’e yapacağı resmi ziyaretin gündeminin de iki Cumhurbaşkanı tarafından ele alındığı kaydedildi.Açıklamada, Macron’un Cezayir ziyaretinin tarihine ilişkin bilgi verilmezken, AA muhabirinin aktadığı bilgiye göre, söz konusu ziyaret 25 Ağustos’ta gerçekleşecek.Cumhurbaşkanı Tebbun, ikinci dönem Fransa Cumhurbaşkanı olarak yeniden seçilmesinden dolayı tebrik ettiği Macron’u Cezayir’e davet etmişti.Tebbun, egemenliğe saygıyı, ortak çıkarları ve iç işlerine karışmamayı Fransa ile sakin ilişkiler kurmanın temel belirleyicileri olarak ortaya koyuyor.'Çalkantılı ilişkilerin rayına girmesi için bir fırsat olarak görülüyor'Macron'un Tebbun'un daveti üzerine gerçekleştirmesi planlanan Cezayir ziyareti, iki ülke arasındaki tarihsel sorunların çözümü başta olmak üzere son dönemde yaşanan çalkantılı ilişkilerin rayına girmesi için bir fırsat olarak görülüyor.Cezayir'deki Fransız sömürgeciliğine bağlı çözülmeyen sorunların yanı sıra yakın zamanda Fransa'nın Cezayirlilere sağladığı vize kotasını kısıtlaması ile Cumhurbaşkanı Macron'un "sömürge dönemi öncesi bir Cezayir ulusunun varlığından şüphe duyduğuna" ilişkin söylemleri, iki ülke arasında uzun yıllardır devam eden gerginliği daha da artırdı. Çözüm bekleyen tarihi sorunlarCezayir ile Fransa, yıllardır Fransız yetkililerin vermeyi reddettiği Cezayir arşivi ve Paris'teki İnsan Müzesi'nde bulunan halk devrimi liderlerinin kafataslarının iadesi başta olmak üzere olağanüstü 4 tarihi dosya üzerinde müzakere ediyor.Cezayir makamlarına göre, üçüncü dosya Fransa'nın 1960 ve 1966 yılları arasında Cezayir çölünde gerçekleştirdiği nükleer denemelerin kurbanları için tazminat, dördüncü dosya ise Bağımsızlık Savaşı (1954-1962) sırasında kaybolan 2 bin 200 kişinin akıbetinin açıklığa kavuşturulmasıyla ilgili.Fransa, sömürgeciliğe karşı halk direnişinin sembol isimlerinden bazılarının kafataslarının 2020'de teslim edilmesi dışında Cezayir'in hiçbir talebine yanıt vermedi.
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fransa, emmanuel macron, abdulmecid tebbun
fransa, emmanuel macron, abdulmecid tebbun

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, yakında Cezayir’i ziyaret edecek

18:30 20.08.2022 (güncellendi: 18:32 20.08.2022)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2022
© Sputnik
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Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, ülkesini yakın zamanda ziyaret edecek Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ziyaretin gündemini görüştü.
Cezayir Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tebbun ile Fransız mevkidaşı Macron telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Açıklamada, Macron’un Cezayir'in bazı vilayetlerinde çıkan orman yangınlarında hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Tebbun’a taziyelerini ilettiği belirtildi.
Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğinin ele alındığı ifade edilen açıklamada, Macron’un yakın zamanda Cezayir’e yapacağı resmi ziyaretin gündeminin de iki Cumhurbaşkanı tarafından ele alındığı kaydedildi.
Açıklamada, Macron’un Cezayir ziyaretinin tarihine ilişkin bilgi verilmezken, AA muhabirinin aktadığı bilgiye göre, söz konusu ziyaret 25 Ağustos’ta gerçekleşecek.
Cumhurbaşkanı Tebbun, ikinci dönem Fransa Cumhurbaşkanı olarak yeniden seçilmesinden dolayı tebrik ettiği Macron’u Cezayir’e davet etmişti.
Tebbun, egemenliğe saygıyı, ortak çıkarları ve iç işlerine karışmamayı Fransa ile sakin ilişkiler kurmanın temel belirleyicileri olarak ortaya koyuyor.

'Çalkantılı ilişkilerin rayına girmesi için bir fırsat olarak görülüyor'

Macron'un Tebbun'un daveti üzerine gerçekleştirmesi planlanan Cezayir ziyareti, iki ülke arasındaki tarihsel sorunların çözümü başta olmak üzere son dönemde yaşanan çalkantılı ilişkilerin rayına girmesi için bir fırsat olarak görülüyor.
Cezayir'deki Fransız sömürgeciliğine bağlı çözülmeyen sorunların yanı sıra yakın zamanda Fransa'nın Cezayirlilere sağladığı vize kotasını kısıtlaması ile Cumhurbaşkanı Macron'un "sömürge dönemi öncesi bir Cezayir ulusunun varlığından şüphe duyduğuna" ilişkin söylemleri, iki ülke arasında uzun yıllardır devam eden gerginliği daha da artırdı.

Çözüm bekleyen tarihi sorunlar

Cezayir ile Fransa, yıllardır Fransız yetkililerin vermeyi reddettiği Cezayir arşivi ve Paris'teki İnsan Müzesi'nde bulunan halk devrimi liderlerinin kafataslarının iadesi başta olmak üzere olağanüstü 4 tarihi dosya üzerinde müzakere ediyor.
Cezayir makamlarına göre, üçüncü dosya Fransa'nın 1960 ve 1966 yılları arasında Cezayir çölünde gerçekleştirdiği nükleer denemelerin kurbanları için tazminat, dördüncü dosya ise Bağımsızlık Savaşı (1954-1962) sırasında kaybolan 2 bin 200 kişinin akıbetinin açıklığa kavuşturulmasıyla ilgili.
Fransa, sömürgeciliğe karşı halk direnişinin sembol isimlerinden bazılarının kafataslarının 2020'de teslim edilmesi dışında Cezayir'in hiçbir talebine yanıt vermedi.
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