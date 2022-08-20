https://sputniknews.com.tr/20220820/erdogan-turkiyeyi-dunyanin-siyasi-ekonomik-olarak-en-guclu-devletleri-arasina-sokmaya-kararliyiz-1060180602.html

Erdoğan: Ülkemizi 2053 vizyonuyla küresel ligin en üstüne çıkaracağız

Erdoğan: Ülkemizi 2053 vizyonuyla küresel ligin en üstüne çıkaracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'yi dünyanın siyasi ve ekonomik olarak en güçlü devletleri arasına sokmaya kararlıyız" dedi. Erdoğan, Sultani... 20.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-20T18:13+0300

2022-08-20T18:13+0300

2022-08-20T18:29+0300

politika

recep tayyip erdoğan

ukrayna

rusya

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Manisa'da toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ziyaretiyle ilgili, "İki gün önce neredeydim? Ukrayna'da. Bir hafta önce neredeydim? Soçi'de. Ne için? Dünya barışını tesis edelim diye. Biz, bu yolda dünya barışı için varız" dedi.Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:Gaziantep'teki elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Aldığım resmi rakamı söylüyorum, şu anda karşımda 50 bini aşkın Manisalı var. Tarihin, medeniyetin, üretimin şehri, efelerin, zeybeklerin, yiğitlerin diyarı Manisa'yı özlemişiz. Fatih, Manisa'da aldığı eğitimle İstanbul'u fethetmişti.Türkiye'yi dünyanın siyasi ve ekonomik olarak en güçlü devletleri arasına sokmaya kararlıyız. Türkiye'de bizden başka çeyrek, yarım asır sonrasına ışık tutan vizyon inşası peşinde koşan, programlarını, projelerini çalışan kimse göremezsiniz. Biz bu millete aşığız. Biz bu ülkeyi seviyoruz. Bu millete ve ülkeye hizmet etmeyi en büyük beşeri rütbe olarak görüyoruz. Bunun için çalışıp mücadele ediyoruz. Emeklerimizin karşılığını hep birlikte alacağımız günlere giriyoruz. Saldırılara, tuzaklara karşı mücadelemizi bugünler için verdik.Eğitimden sağlığa, adaletten enerjiye, ülkemizin alt yapısını bugünler için kurduk. Ekonomik, sosyal, diplomatik gücünü bugünler için inşa ettik. Eğitimde bugün 81 vilayetimizin tamamında Üniversite varsa boşuna değil. Göreve geldik 76 üniversite vardı, şimdi 208 üniversitemiz var. Üniversitenin olmadığı il yok.Sağlıkta 19 tane şehir hastanemiz var. Eğitim araştırma hastanemizin olmadığı il, ilçe yok. Bu bir şeyi gösteriyor. Bu kadro milletine aşık. Biz aşk ile koşan yorulmaz diyerek bu yolda yürüdük. Dünyanın kriz üstüne kriz yaşadığı dönemde ülkemiz hedefine kararlılıkla yürüyorsa bu sayededir. Aşkımızdan dertliyiz biz, bu milletin dertlisiyiz.Biz Türkiye'nin geçmişi değil geleceğiyiz. Biz milletimizin hizmetkarı değil, umuduyuz. Biz ülkemiz ve milletimizin hayallerini gerçeğe dönüştürmeye talibiz. Bunun için gereken program, projeleri hazırlayan sadece biz varız.Karşımızdakiler milletimize geleceği değil sadece eski Türkiye'yi vaat ediyorlar. Siyasi istikrar, güçlü iktidar, etkin hizmet peşinde koşmak yerine, koalisyonların, krizlerin güzellemesini yapıyorlar. Buradan sizlere elinizi vicdanınıza koyarak hafızanızı yoklayarak karşılaştırmalar yapmanızı istiyorum. İstenen eğitim alınabilen bir Türkiye inşa ettik. Onların iyi dediği Türkiye üst üste yığılı şekilde eğitim alınan bir Türkiye'ydi. Biz şehir, devlet, özel hastaneleriyle en üst seviyede hizmet alacağı bir Türkiye inşa ettik. Onları iyi dediği Türkiye iyi girenin hasta çıktığı, bir kutu ilaç bulunmayan bir Türkiye'ydi. Savaş Ay'ın programında Kılıçdaroğlu kuzu kuzu oturuyordu. Ay'ın sorduğu soruların cevabını alamıyordu. Suçu Kılıçdaroğlu o zamanın başbakanına attı. Bak biz devlet yönetiyoruz. 19 şehir hastanesi, yüzlerce hastanemiz var.Biz terör örgütleriyle mücadelemizi oluşturduğumuz güvenli bölgelerle sınırlarımızın dışına taşıdık. Teröristler kaçıyor, biz kovalıyoruz. Onların iyi dediği Türkiye bir köyden ötekine sağ sağlim gitmenin zor olduğu bir Türkiye'ydi. Biz otoyol, havalimanı, hızlı trenlerle donatarak ulaşımın hızlı olduğu Türkiye inşa ettik.İşte İstanbul-İzmir, 6,5 saatten 3 saat 15 dakikaya düştü. Manisa-İzmir Sabuncubeli Tüneli'ni kim yaptı. Eskiden Manisa-İzmir ne kadar mesafeydi, tünelle bu kadar kısaldı."

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