EGM’den maaş promosyonlarına ilişkin açıklama: 104'ten 300 liraya çıkarak yüzde 188 artış sağlandı

“Promosyon ihalesine, ilgili teknik şartnamenin "bankanın her il merkezinde asgari bir şubesi bulunacaktır" şartını sağlayan 3'ü kamu, biri özel olmak üzere toplam 4 banka davet edilmiş; Ziraat Bankası katılım sağlamamış, Halkbank teşekkür mektubu göndermiş, İş Bankası 129 TL teklif sunmuş, Vakıfbank ise 225 TL’lik teklifini daha sonra 300 TL’ye çıkararak en yüksek teklifi vermiştir. Tüm taraflar ve yetkililerin bulunduğu komisyonca, Vakıfbank’ın 300 TL’lik teklifi, en iyi teklif olarak değerlendirilmiş ve protokolün imzalanmasına müteakip personele ödenmeye başlamıştır. Promosyon ödemelerinin, enflasyon karşısında değer kaybetmemesi için her 6 ayda bir yapılacak memur maaş zammı oranında artırılması şartı getirilmiştir. Bu çerçevede Ocak 2023 tarihinde ilk zamlı ödeme gerçekleştirilecek ve aylık 300 TL'lik ödeme memur maaş zammı oranında artacaktır. Promosyon ödemelerinin tamamı personele dağıtılmakta olup taşıt alımı gibi farklı bir alanda kullanımı asla söz konusu değildir.”