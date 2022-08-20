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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220820/donetsk-halk-milisi-ukrayna-ordusu-bir-gunde-dhc-topraklarina-160in-uzerinde-mermi-atesledi-1060184739.html
Donetsk Halk Milisi: Ukrayna ordusu bir günde DHC topraklarına 160’ın üzerinde mermi ateşledi
Donetsk Halk Milisi: Ukrayna ordusu bir günde DHC topraklarına 160’ın üzerinde mermi ateşledi
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Halk Milisi, Ukrayna ordusunun son bir gün içinde DHC topraklarında yer alan 6 yerleşime 160’ın üzerinde top ve havan mermisi... 20.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-20T20:44+0300
2022-08-20T20:51+0300
ukrayna krizi
donetsk halk cumhuriyeti
ukrayna
ukrayna krizi
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DHC Halk Milisi Telegram kanalından yapılan açıklamada, “Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'ndeki DHC temsilciliğinin verilerine göre düşman, gün içinde BM-21 Grad çok namlulu roketatar sistemlerinden, 155, 152 ve 122 mm’lik toplardan, 120 mm’lik havan toplarından 160’ın üzerinde mermi ateşledi, 80 mm’lik güdümsüz uçak füzeleri kullanıldı” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca DHC topraklarında yer alan 6 yerleşimin bombardımana maruz kaldığı kaydedildi.
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donetsk halk cumhuriyeti, ukrayna, ukrayna krizi
donetsk halk cumhuriyeti, ukrayna, ukrayna krizi

Donetsk Halk Milisi: Ukrayna ordusu bir günde DHC topraklarına 160’ın üzerinde mermi ateşledi

20:44 20.08.2022 (güncellendi: 20:51 20.08.2022)
© SputnikDonetsk Halk Cumhuriyeti - Ukrayna
Donetsk Halk Cumhuriyeti - Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2022
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Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Halk Milisi, Ukrayna ordusunun son bir gün içinde DHC topraklarında yer alan 6 yerleşime 160’ın üzerinde top ve havan mermisi ateşlediğini duyurdu.
DHC Halk Milisi Telegram kanalından yapılan açıklamada, “Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'ndeki DHC temsilciliğinin verilerine göre düşman, gün içinde BM-21 Grad çok namlulu roketatar sistemlerinden, 155, 152 ve 122 mm’lik toplardan, 120 mm’lik havan toplarından 160’ın üzerinde mermi ateşledi, 80 mm’lik güdümsüz uçak füzeleri kullanıldı” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca DHC topraklarında yer alan 6 yerleşimin bombardımana maruz kaldığı kaydedildi.
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