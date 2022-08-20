https://sputniknews.com.tr/20220820/donetsk-halk-milisi-ukrayna-ordusu-bir-gunde-dhc-topraklarina-160in-uzerinde-mermi-atesledi-1060184739.html

Donetsk Halk Milisi: Ukrayna ordusu bir günde DHC topraklarına 160’ın üzerinde mermi ateşledi

Donetsk Halk Milisi: Ukrayna ordusu bir günde DHC topraklarına 160’ın üzerinde mermi ateşledi

Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Halk Milisi, Ukrayna ordusunun son bir gün içinde DHC topraklarında yer alan 6 yerleşime 160’ın üzerinde top ve havan mermisi... 20.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-20T20:44+0300

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2022-08-20T20:51+0300

ukrayna krizi

donetsk halk cumhuriyeti

ukrayna

ukrayna krizi

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DHC Halk Milisi Telegram kanalından yapılan açıklamada, “Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'ndeki DHC temsilciliğinin verilerine göre düşman, gün içinde BM-21 Grad çok namlulu roketatar sistemlerinden, 155, 152 ve 122 mm’lik toplardan, 120 mm’lik havan toplarından 160’ın üzerinde mermi ateşledi, 80 mm’lik güdümsüz uçak füzeleri kullanıldı” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca DHC topraklarında yer alan 6 yerleşimin bombardımana maruz kaldığı kaydedildi.

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donetsk halk cumhuriyeti, ukrayna, ukrayna krizi