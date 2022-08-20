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https://sputniknews.com.tr/20220820/dolmus-camindan-uzattigi-koluna-yorgun-mermi-isabet-etti-1060161309.html
Dolmuş camından uzattığı koluna yorgun mermi isabet etti
Dolmuş camından uzattığı koluna yorgun mermi isabet etti
Kırıkkale'de, dolmuşun camından dışarı uzattığı koluna yorgun mermi isabet eden Derya B., kaldırıldığı hastanede ameliyat edildi. 20.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-20T02:07+0300
2022-08-20T02:07+0300
türkiye
yorgun mermi
kırıkkale
kadın
dolmuş
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Olay, saat 15.00 sıralarında Kırıkkale Yenidoğan Mahallesi dolmuş durağında meydana geldi. Duraktan 71 K 0051 plakalı dolmuşa binen Derya B., aracın hareket etmesini beklerken camdan dışarı uzattığı kolundan yaralandı.Kadın, ihbar üzerine adrese gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.Derya B.'nin koluna yorgun mermi isabet ettiği tespit edildi. Ameliyata alınan kadın., tedavisinin ardından taburcu edildi.Polis, yorgun mermiyi kimin ateşlediğini araştırıyor.
https://sputniknews.com.tr/20220809/serinlemek-icin-denize-giren-genc-kiza-yorgun-mermi-isabet-etti-1059689199.html
türkiye
yorgun mermi
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yorgun mermi, kırıkkale, kadın, dolmuş
yorgun mermi, kırıkkale, kadın, dolmuş

Dolmuş camından uzattığı koluna yorgun mermi isabet etti

02:07 20.08.2022
© DHAKırıkkale'de, dolmuşun camından dışarı uzattığı koluna yorgun mermi isabet eden Derya B., kaldırıldığı hastanede ameliyat edildi.
Kırıkkale'de, dolmuşun camından dışarı uzattığı koluna yorgun mermi isabet eden Derya B., kaldırıldığı hastanede ameliyat edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2022
© DHA
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Kırıkkale'de, dolmuşun camından dışarı uzattığı koluna yorgun mermi isabet eden Derya B., kaldırıldığı hastanede ameliyat edildi.
Olay, saat 15.00 sıralarında Kırıkkale Yenidoğan Mahallesi dolmuş durağında meydana geldi. Duraktan 71 K 0051 plakalı dolmuşa binen Derya B., aracın hareket etmesini beklerken camdan dışarı uzattığı kolundan yaralandı.
Kadın, ihbar üzerine adrese gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Derya B.'nin koluna yorgun mermi isabet ettiği tespit edildi. Ameliyata alınan kadın., tedavisinin ardından taburcu edildi.
Polis, yorgun mermiyi kimin ateşlediğini araştırıyor.
Serinlemek için denize giren genç kıza yorgun mermi isabet etti - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2022
TÜRKİYE
Serinlemek için denize giren genç kıza yorgun mermi isabet etti
9 Ağustos, 11:33
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