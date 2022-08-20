https://sputniknews.com.tr/20220820/denizlide-iki-minibus-carpisti-14-yarali-1060187232.html
Denizli'de iki minibüs çarpıştı: 14 yaralı
Denizli'de iki minibüs çarpıştı: 14 yaralı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tekstil işçilerini taşıyan minibüsün başka bir minibüsle çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı. 20.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-20T22:37+0300
2022-08-20T22:37+0300
2022-08-20T22:40+0300
türkiye
denizli
merkezefendi
kaza
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen kazada, Güngör Erdem idaresindeki minibüs, Bozburun Mahallesi Salihağa Kavşağı yakınlarında Mehmet Emin Balga'nın kullandığı, tekstil işçilerini taşıyan minibüsle çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle işçileri taşıyan araç yan yattı.Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yan yatan araçta sıkışan işçileri bulunduğu yerden çıkardı.Yaralanan 2'si sürücü 14 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.
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denizli, merkezefendi, kaza
denizli, merkezefendi, kaza
Denizli'de iki minibüs çarpıştı: 14 yaralı
22:37 20.08.2022 (güncellendi: 22:40 20.08.2022) Abone ol
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tekstil işçilerini taşıyan minibüsün başka bir minibüsle çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen kazada, Güngör Erdem idaresindeki minibüs, Bozburun Mahallesi Salihağa Kavşağı yakınlarında Mehmet Emin Balga'nın kullandığı, tekstil işçilerini taşıyan minibüsle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle işçileri taşıyan araç yan yattı.
Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yan yatan araçta sıkışan işçileri bulunduğu yerden çıkardı.
Yaralanan 2'si sürücü 14 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.