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Denizli'de iki minibüs çarpıştı: 14 yaralı
Denizli'de iki minibüs çarpıştı: 14 yaralı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tekstil işçilerini taşıyan minibüsün başka bir minibüsle çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı. 20.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-20T22:37+0300
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türkiye
denizli
merkezefendi
kaza
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen kazada, Güngör Erdem idaresindeki minibüs, Bozburun Mahallesi Salihağa Kavşağı yakınlarında Mehmet Emin Balga'nın kullandığı, tekstil işçilerini taşıyan minibüsle çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle işçileri taşıyan araç yan yattı.Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yan yatan araçta sıkışan işçileri bulunduğu yerden çıkardı.Yaralanan 2'si sürücü 14 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.
türkiye
denizli
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denizli, merkezefendi, kaza
denizli, merkezefendi, kaza

Denizli'de iki minibüs çarpıştı: 14 yaralı

22:37 20.08.2022 (güncellendi: 22:40 20.08.2022)
© DHADenizli'nin Merkezefendi ilçesinde tekstil işçilerini taşıyan minibüsün başka bir minibüsle çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tekstil işçilerini taşıyan minibüsün başka bir minibüsle çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2022
© DHA
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tekstil işçilerini taşıyan minibüsün başka bir minibüsle çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen kazada, Güngör Erdem idaresindeki minibüs, Bozburun Mahallesi Salihağa Kavşağı yakınlarında Mehmet Emin Balga'nın kullandığı, tekstil işçilerini taşıyan minibüsle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle işçileri taşıyan araç yan yattı.
Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yan yatan araçta sıkışan işçileri bulunduğu yerden çıkardı.
Yaralanan 2'si sürücü 14 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.
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