Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saruhan Bey Camisi'nin açılışını gerçekleştirdi

"Saruhan Bey yakışır değil mi? Camimizin adını da Saruhan Bey Camii olarak koyalım. Hayırlı olsun. Rabb'im onların mekanlarını cennet eylesin, bizleri onlarla haşreylesin. Belediye başkanımız Mehmet kardeşime, onunla beraber burada emeği olan mimarından, mühendisinden, işçisinden, tüm hayırseverlerden Allah razı olsun. Rabb'im daha nice eserleri inşa ve ihya etmeyi bizlere nasip eylesin."