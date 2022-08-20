Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20220820/arabada-kilitli-kaldi-kurtarilmayi-beklerken-sigarasini-da-yakti-1060158121.html
Arabada kilitli kaldı, kurtarılmayı beklerken üstüne bir de sigarasını yaktı
Arabada kilitli kaldı, kurtarılmayı beklerken üstüne bir de sigarasını yaktı
Şişli'de arkadaşının otomobile kilitlediği Okan Baştuğ, itfaiye ekiplerinin arabanın camını kırmasıyla kurtarıldı. 20.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-20T00:37+0300
2022-08-20T00:46+0300
yaşam
araba
şişli
sigara
otomobil
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/14/1060158287_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_948a1c92eab5407634ffc147eb14083e.jpg
Şişli'de dün akşam arkadaşının otomobile kitleyerek bıraktığı Okan Baştuğ, ekipler tarafından bugün öğle saatlerinde kurtarıldı. Baştuğ'un camın kırıldığı anlarda araç içinde havasız kalmasına rağmen sigara içtiği görüldü.Feriköy Yayla Mahallesi Cin Deresi Caddesi'ndeki bir sitenin önünde saat 12:00 sıralarında park halindeki otomobilde bir kişinin kilitli kaldığı fark edildi. Otomobilin içinde havasız kalan ve zorlanan Okan Baştuğ'u gören mahalleli aracın kapılarını açamayınca ekiplere haber verdi. İtfaiye ekibi Baştuğ'un içinde bulunduğu otomobilin camını kırdı.Kırılan camdan dışarı çıkan Okan Baştuğ olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kontrolden geçirildi. Baştuğ, polise verdiği ifadesinde İzmir'den arkadaşının yanına geldiğini, arkadaşıyla akşam otomobilde oturup sohbet ettiklerini, daha sonra arkadaşının onu otomobilde kilitleyip gittikten sonra uyuduğunu söyledi.
şişli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/14/1060158287_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_322992f935222f22c75d7978aa390425.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
araba, şişli, sigara, otomobil
araba, şişli, sigara, otomobil

Arabada kilitli kaldı, kurtarılmayı beklerken üstüne bir de sigarasını yaktı

00:37 20.08.2022 (güncellendi: 00:46 20.08.2022)
© İHA / MURAT HOROZ-AW693548Arabada kilitli kaldı, kurtarılmayı beklerken sigarasını da yaktı
Arabada kilitli kaldı, kurtarılmayı beklerken sigarasını da yaktı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2022
© İHA / MURAT HOROZ-AW693548
Abone olTelegram
Şişli'de arkadaşının otomobile kilitlediği Okan Baştuğ, itfaiye ekiplerinin arabanın camını kırmasıyla kurtarıldı.
Şişli'de dün akşam arkadaşının otomobile kitleyerek bıraktığı Okan Baştuğ, ekipler tarafından bugün öğle saatlerinde kurtarıldı. Baştuğ'un camın kırıldığı anlarda araç içinde havasız kalmasına rağmen sigara içtiği görüldü.
Feriköy Yayla Mahallesi Cin Deresi Caddesi'ndeki bir sitenin önünde saat 12:00 sıralarında park halindeki otomobilde bir kişinin kilitli kaldığı fark edildi. Otomobilin içinde havasız kalan ve zorlanan Okan Baştuğ'u gören mahalleli aracın kapılarını açamayınca ekiplere haber verdi. İtfaiye ekibi Baştuğ'un içinde bulunduğu otomobilin camını kırdı.

Kırılan camdan dışarı çıkan Okan Baştuğ olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kontrolden geçirildi. Baştuğ, polise verdiği ifadesinde İzmir'den arkadaşının yanına geldiğini, arkadaşıyla akşam otomobilde oturup sohbet ettiklerini, daha sonra arkadaşının onu otomobilde kilitleyip gittikten sonra uyuduğunu söyledi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала