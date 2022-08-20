https://sputniknews.com.tr/20220820/arabada-kilitli-kaldi-kurtarilmayi-beklerken-sigarasini-da-yakti-1060158121.html

Arabada kilitli kaldı, kurtarılmayı beklerken üstüne bir de sigarasını yaktı

Arabada kilitli kaldı, kurtarılmayı beklerken üstüne bir de sigarasını yaktı

Şişli'de arkadaşının otomobile kilitlediği Okan Baştuğ, itfaiye ekiplerinin arabanın camını kırmasıyla kurtarıldı. 20.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-20T00:37+0300

2022-08-20T00:37+0300

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yaşam

araba

şişli

sigara

otomobil

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Şişli'de dün akşam arkadaşının otomobile kitleyerek bıraktığı Okan Baştuğ, ekipler tarafından bugün öğle saatlerinde kurtarıldı. Baştuğ'un camın kırıldığı anlarda araç içinde havasız kalmasına rağmen sigara içtiği görüldü.Feriköy Yayla Mahallesi Cin Deresi Caddesi'ndeki bir sitenin önünde saat 12:00 sıralarında park halindeki otomobilde bir kişinin kilitli kaldığı fark edildi. Otomobilin içinde havasız kalan ve zorlanan Okan Baştuğ'u gören mahalleli aracın kapılarını açamayınca ekiplere haber verdi. İtfaiye ekibi Baştuğ'un içinde bulunduğu otomobilin camını kırdı.Kırılan camdan dışarı çıkan Okan Baştuğ olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kontrolden geçirildi. Baştuğ, polise verdiği ifadesinde İzmir'den arkadaşının yanına geldiğini, arkadaşıyla akşam otomobilde oturup sohbet ettiklerini, daha sonra arkadaşının onu otomobilde kilitleyip gittikten sonra uyuduğunu söyledi.

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araba, şişli, sigara, otomobil