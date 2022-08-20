Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220820/aksener-o-masada-buradaki-konusmalari-aktaracagim-1060181848.html
Akşener: Yarın o masada buradaki konuşmaları aktaracağım
Akşener: Yarın o masada buradaki konuşmaları aktaracağım
Sarıyer'de esnafı ziyaret eden İYİ Parti lideri Akşener, "İttifak bozulmasın birlik olsun" diyen bir vatandaşa 'Korkunuz mu var?' sorusunu yöneltti. 'Evet'... 20.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-20T18:56+0300
2022-08-20T19:00+0300
türkiye
meral akşener
iyi parti
masa
sarıyer
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/14/1060158952_0:70:1200:745_1920x0_80_0_0_4786e85426e63f5414e071f3ea2eca15.jpg
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Sarıyer'de esnafı ziyaret etti.Esnafla sohbet eden ve sorunlarını dinleyen Akşener, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Akşener'e ziyareti sırasında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ve partililer eşlik etti. Akşener, "Gezilerdeki en önemli hassasiyetle üzerinde durduğum şey asla siyasi beyanat vermiyorum. Buradaki bilgileri siz yayınlamak durumunda olasınız, özne buradaki insanlar" diye konuştu. Akşener'den 'İttifak bozulmasın birlik olsun' diyen vatandaşa yanıt DHA'nın aktardığına göre, "İttifak bozulmasın birlik olsun" diyen bir vatandaşa ise Akşener, 'Korkunuz mu var?' sorusunu yöneltti. 'Evet' yanıtını alan Akşener, "Ben yarın o masada buradaki konuşmaları aktaracağım" dedi. Akşener, Sarıyer'deki ziyaretlerinin ardından Beşiktaş'a geçti.
türkiye
sarıyer
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/14/1060158952_58:0:1143:814_1920x0_80_0_0_6e218a4eb1baf701ff5f3be778079a53.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
meral akşener, iyi parti, masa, sarıyer
meral akşener, iyi parti, masa, sarıyer

Akşener: Yarın o masada buradaki konuşmaları aktaracağım

18:56 20.08.2022 (güncellendi: 19:00 20.08.2022)
© AAİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'daki bazı ilçelerde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretleri kapsamında Zeytinburnu'na giden ve esnaf ziyaretlerini sürdüren Akşener, bu noktada vatandaşlara hitap etti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'daki bazı ilçelerde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretleri kapsamında Zeytinburnu'na giden ve esnaf ziyaretlerini sürdüren Akşener, bu noktada vatandaşlara hitap etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2022
© AA
Abone olTelegram
Sarıyer'de esnafı ziyaret eden İYİ Parti lideri Akşener, "İttifak bozulmasın birlik olsun" diyen bir vatandaşa 'Korkunuz mu var?' sorusunu yöneltti. 'Evet' yanıtını alan Akşener "Ben yarın o masada buradaki konuşmaları aktaracağım" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Sarıyer'de esnafı ziyaret etti.
Esnafla sohbet eden ve sorunlarını dinleyen Akşener, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Akşener'e ziyareti sırasında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ve partililer eşlik etti.
Akşener, "Gezilerdeki en önemli hassasiyetle üzerinde durduğum şey asla siyasi beyanat vermiyorum. Buradaki bilgileri siz yayınlamak durumunda olasınız, özne buradaki insanlar" diye konuştu.

Akşener'den 'İttifak bozulmasın birlik olsun' diyen vatandaşa yanıt

DHA'nın aktardığına göre, "İttifak bozulmasın birlik olsun" diyen bir vatandaşa ise Akşener, 'Korkunuz mu var?' sorusunu yöneltti. 'Evet' yanıtını alan Akşener, "Ben yarın o masada buradaki konuşmaları aktaracağım" dedi.
Akşener, Sarıyer'deki ziyaretlerinin ardından Beşiktaş'a geçti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала