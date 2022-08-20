https://sputniknews.com.tr/20220820/aksener-o-masada-buradaki-konusmalari-aktaracagim-1060181848.html
Akşener: Yarın o masada buradaki konuşmaları aktaracağım
Akşener: Yarın o masada buradaki konuşmaları aktaracağım
Sarıyer'de esnafı ziyaret eden İYİ Parti lideri Akşener, "İttifak bozulmasın birlik olsun" diyen bir vatandaşa 'Korkunuz mu var?' sorusunu yöneltti. 'Evet'... 20.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-20T18:56+0300
2022-08-20T18:56+0300
2022-08-20T19:00+0300
türkiye
meral akşener
iyi parti
masa
sarıyer
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Sarıyer'de esnafı ziyaret etti.Esnafla sohbet eden ve sorunlarını dinleyen Akşener, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Akşener'e ziyareti sırasında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ve partililer eşlik etti. Akşener, "Gezilerdeki en önemli hassasiyetle üzerinde durduğum şey asla siyasi beyanat vermiyorum. Buradaki bilgileri siz yayınlamak durumunda olasınız, özne buradaki insanlar" diye konuştu. Akşener'den 'İttifak bozulmasın birlik olsun' diyen vatandaşa yanıt DHA'nın aktardığına göre, "İttifak bozulmasın birlik olsun" diyen bir vatandaşa ise Akşener, 'Korkunuz mu var?' sorusunu yöneltti. 'Evet' yanıtını alan Akşener, "Ben yarın o masada buradaki konuşmaları aktaracağım" dedi. Akşener, Sarıyer'deki ziyaretlerinin ardından Beşiktaş'a geçti.
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meral akşener, iyi parti, masa, sarıyer
meral akşener, iyi parti, masa, sarıyer
Akşener: Yarın o masada buradaki konuşmaları aktaracağım
18:56 20.08.2022 (güncellendi: 19:00 20.08.2022) Abone ol
Sarıyer'de esnafı ziyaret eden İYİ Parti lideri Akşener, "İttifak bozulmasın birlik olsun" diyen bir vatandaşa 'Korkunuz mu var?' sorusunu yöneltti. 'Evet' yanıtını alan Akşener "Ben yarın o masada buradaki konuşmaları aktaracağım" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Sarıyer'de esnafı ziyaret etti.
Esnafla sohbet eden ve sorunlarını dinleyen Akşener, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Akşener'e ziyareti sırasında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ve partililer eşlik etti.
Akşener, "Gezilerdeki en önemli hassasiyetle üzerinde durduğum şey asla siyasi beyanat vermiyorum. Buradaki bilgileri siz yayınlamak durumunda olasınız, özne buradaki insanlar" diye konuştu.
Akşener'den 'İttifak bozulmasın birlik olsun' diyen vatandaşa yanıt
DHA'nın aktardığına göre, "İttifak bozulmasın birlik olsun" diyen bir vatandaşa ise Akşener, 'Korkunuz mu var?' sorusunu yöneltti. 'Evet' yanıtını alan Akşener, "Ben yarın o masada buradaki konuşmaları aktaracağım" dedi.
Akşener, Sarıyer'deki ziyaretlerinin ardından Beşiktaş'a geçti.