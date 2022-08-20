https://sputniknews.com.tr/20220820/aksener-o-masada-buradaki-konusmalari-aktaracagim-1060181848.html

Akşener: Yarın o masada buradaki konuşmaları aktaracağım

Akşener: Yarın o masada buradaki konuşmaları aktaracağım

Sarıyer'de esnafı ziyaret eden İYİ Parti lideri Akşener, "İttifak bozulmasın birlik olsun" diyen bir vatandaşa 'Korkunuz mu var?' sorusunu yöneltti. 'Evet'... 20.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-20T18:56+0300

2022-08-20T18:56+0300

2022-08-20T19:00+0300

türkiye

meral akşener

iyi parti

masa

sarıyer

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/14/1060158952_0:70:1200:745_1920x0_80_0_0_4786e85426e63f5414e071f3ea2eca15.jpg

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Sarıyer'de esnafı ziyaret etti.Esnafla sohbet eden ve sorunlarını dinleyen Akşener, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Akşener'e ziyareti sırasında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ve partililer eşlik etti. Akşener, "Gezilerdeki en önemli hassasiyetle üzerinde durduğum şey asla siyasi beyanat vermiyorum. Buradaki bilgileri siz yayınlamak durumunda olasınız, özne buradaki insanlar" diye konuştu. Akşener'den 'İttifak bozulmasın birlik olsun' diyen vatandaşa yanıt DHA'nın aktardığına göre, "İttifak bozulmasın birlik olsun" diyen bir vatandaşa ise Akşener, 'Korkunuz mu var?' sorusunu yöneltti. 'Evet' yanıtını alan Akşener, "Ben yarın o masada buradaki konuşmaları aktaracağım" dedi. Akşener, Sarıyer'deki ziyaretlerinin ardından Beşiktaş'a geçti.

türkiye

sarıyer

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meral akşener, iyi parti, masa, sarıyer