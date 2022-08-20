https://sputniknews.com.tr/20220820/ak-partili-kurtulmus-hdp-de-6li-masanin-bir-ortagidir-1060162996.html

AK Partili Kurtulmuş: HDP de 6'lı masanın bir ortağıdır

AK Partili Kurtulmuş: HDP de 6'lı masanın bir ortağıdır

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 6'lı masanın bir ortağının HDP olduğunu söyleyerek, "Altılı masa tanımını doğru yapmamız lazım, 6+1'lik masa"... 20.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-20T03:51+0300

2022-08-20T03:51+0300

2022-08-20T04:02+0300

türkiye

numan kurtulmuş

ak parti

6'lı masa

hdp

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

kemal kılıçdaroğlu

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sivas'ta Atatürk Kongre Müzesi'nde gerçekleştirilen TRT Haber yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.Konuşmasına, Sivas'ın, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet'i temsil eden sembol, nadide şehirlerinden birisi olduğunu belirterek başlayan Kurtulmuş, kuruluşunun 21. yılını kutlayan AK Parti'nin, 20 yıldır iktidarda kalarak büyük bir başarı öyküsü yazdığını vurguladı.'AK Parti'yi toplumsallaştıran, kitleleştiren bazı temel özellikler var'AK Parti'nin bu süre içinde girdiği bütün seçimlerden açık ara birinci çıkmasının dünya demokrasilerinde dahi kolay rastlanılabilir bir durum olmadığına dikkati çeken Kurtulmuş, şöyle konuştu:'Bizim avantajımız adayımızın ortada olması'Kurtulmuş, 2023 seçimlerinde AK Parti'nin en büyük avantajının Cumhurbaşkanı adayının belli olması olduğunu belirterek "Karşı taraftan kaç tane aday çıkacak bilmiyoruz ama altı artı birlik masanın henüz bir adayı bile telaffuz edilmemiştir. Nasıl bir programla, nasıl bir gelecekle Türkiye'yi taşıyacaklarına dair en ufak bir fikirleri kamuoyu ile tartışılmamıştır. Dolayısıyla bizim avantajımız adayımızın ortada olması, geniş bir halk desteğine sahip olması ve ayrıca bizim ne yapacağımızın, hedefimizin ne olduğunun açık olmasıdır. Yani yeniden güçlü bir Türkiye istikametinde neler yapacağını bilen, öngören bir siyasi, fikri süreklilik içerisinde yürüyoruz" ifadelerini kullandı.'Aslında fişleme yapıyor demektir'Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçmen listeleriyle ilgili sözlerinin hatırlatılması üzerine ise şunları kaydetti:'İster 'Masanın görünmez ortağı' ister 'Gerideki ortağı' deyin o masanın bir ortağı da HDP'dir'Altılı masayı, "altı artı birlik masa" şeklinde tarif eden Numan Kurtulmuş, "Bir kere altılı masa tanımını doğru tanımlamamız lazım. 6+1'lik masa. Çünkü Çünkü o biri yani HDP'yi ister 'Masanın görünmez ortağı' ister 'Gerideki ortağı' deyin o masanın bir ortağı da HDP'dir. Bütün Türkiye biliyor ki eğer HDP'nin desteği olmazsa altılı masanın herhangi bir ortak aday çıkarsalar dahi o adayın yarışa ortak olması dahi mümkün değildir" değerlendirmesinde bulundu.Kurtulmuş, seçimlerin aday üzerinden olduğunu hatırlatarak şöyle devam etti:Kurtulmuş, seçimlerde milletin birinci turda büyük bir oy farkıyla Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar Cumhurbaşkanı seçeceği kanaatinde olduğunu söyledi.'Özür dilemesinin bir zorunluluk olduğunun kanaatindeyim'CHP'nin "helalleşme" konusuna da değinen Kurtulmuş, "Bunu farklı kanatlardan bir oy olmak için, bir siyasi gaye ile yapmıyorlarsa, samimiyetle yapıyorlarsa bundan memnun oluruz. Ancak samimiyetle yaptıklarını göstermek için çok ciddi bir milli şef dönemi, tek parti dönemi öz eleştirisi yapmaları gerekiyor. CHP'nin, geçmiş dönemlerde yapmış olduğu milletin özgürlüklerinin önünde tıkaç gibi duran girişimlerinden özür dilemesinin bir zorunluluk olduğunun kanaatindeyim" dedi.Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonuna ilişkin Türkiye'nin uluslararası alanda güçlü bir ülke olduğunu ispat eden adımlar attığına işaret eden Kurtulmuş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da küresel liderliğini ortaya koyan ve bütün dünyada ilgili taraflar tarafından hakkaniyetle küresel liderliğinin teslim edildiği çok ciddi gayretli adımlardır" diye konuştu.'Türkiye'nin gerçekten güçlü bir model ülke olarak ortaya çıkmasına neden oldu'Türkiye'nin bu konuda büyük bir görev üstlendiğini vurgulayan Kurtulmuş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve vizyonu Türkiye'nin gerçekten güçlü bir model ülke olarak ortaya çıkmasına neden oldu. Türkiye hem Ukrayna ile konuşabilen hem NATO ülkeleriyle görüşebilen hem de Rusya ile çok yakın görüşebilen bir ülke. Cumhurbaşkanımız ilgili taraflarla görüşmelerini yaparak işi belirli bir noktaya getirdi" ifadelerini kullandı.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir araya gelerek son noktanın konulmasıyla ilgili bir süreç kaldığını anlatan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:Türkiye'nin, tahıl koridorunun açılmasında büyük gayretler ortaya koyduğunu vurgulayan Kurtulmuş, dünyada kıtlık ve açlık tehlikesinin ortadan kaldırılmasında önemli bir görev üstlendiğini ifade etti.Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde enerji ve gıda başta olmak üzere kriz alanlarında çözüm üretebilmek için perspektifini ortaya koyduğunu, elini taşın altına koyarak gayret gösterdiğini dile getirdi.Dünyanın su, gıda ve enerjide sorunlu bir döneme girdiğinin aşikar olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, Kovid-19 salgını ve arkasından devam eden savaş nedeniyle ülkelerin bu konuda samimi bir duyarlılık ortaya koymaları gerektiğini söyledi.'Mesele Suriye rejimi ile Suriye halkı arasında bir meseledir'Kurtulmuş, 'Suriye'deki iç savaş nedeniyle Suriye halkının ve bölge ülkelerin ödediği ağır bedeller olduğunu' söyleyerek, "Yaşanan bu yanlış gelişmelerden ders alarak gerçekten özgür ve demokrat bir Suriye'nin inşası için başından itibaren Türkiye'nin gayretle işin içerisinde olduğunu bir kere daha ifade etmek isteriz" dedi.Birçok ülkenin Suriye'ye silah göndermek yerine demokratik mekanizmaların nasıl kullanılabileceğine ilişkin bir fikir ortaya koymaları gerektiğini belirten Kurtulmuş, "Bu anlamda da Suriye yönetimini böyle bir noktaya doğru bir şekilde yönlendirebilselerdi. Türkiye olarak süratle bu sorunun çözülebilmesi için ve Suriye halkının kabul edeceği bir çözümün ortaya konulabilmesi için görüşlerimizi başından itibaren ortaya koyuyoruz. Meseleyi sanki Türkiye ile Suriye rejimi arasında bir meseleymiş gibi ortaya koymak fevkalade yanlıştır. Mesele Suriye rejimi ile Suriye halkı arasında bir meseledir" açıklamasında bulundu.Kurtulmuş, meselenin bu noktaya gelmesinin sorumlusunun Türkiye olmadığını vurgulayarak Suriye rejiminin halkına baskı yaptığına işaret etti.'Suriye ve Mısır halkı bizim kardeşimizdir'Türkiye'nin ölümden kaçan, bombalardan ve terör örgütlerinin baskılarından ve katliamlarından kaçan Suriyelilere ev sahipliği yaptığını anımsatan Kurtulmuş, şu değerlendirmede bulundu:- EYT ile ilgili çalışmalarEYT ile ilgili de değerlendirmede bulunan Numan Kurtulmuş, sözlerini şöyle tamamladı:

https://sputniknews.com.tr/20220819/kurtulmustan-besar-esad-ile-gorusme-olacak-mi-sorusuna-yanit-1060116392.html

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numan kurtulmuş, ak parti, 6'lı masa, hdp, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu