https://sputniknews.com.tr/20220820/afganistan-uyruklu-227-yasadisi-gocmen-ulkelerine-gonderilecek-1060188870.html

Afganistan uyruklu 227 yasadışı göçmen ülkelerine gönderilecek

Afganistan uyruklu 227 yasadışı göçmen ülkelerine gönderilecek

Afganistan uyruklu 227 yasadışı göçmen, sınır dışı edilmek üzere Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezinden İstanbul'a gönderildi. 20.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-20T23:41+0300

2022-08-20T23:41+0300

2022-08-20T23:42+0300

türkiye

edirne

il göç idaresi müdürlüğü

türkiye

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Türkiye genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezleri'nde geçici süreyle barındırılan yasadışı göçmenlerle ilgili çalışmalar devam ediyor.Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı çerçevesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında YASADIŞI göçmenler, charter seferleriyle ülkelerine gönderiliyor.Sınır dışı edilecek 227 Afganistan uyruklu asadışı göçmen de işlemlerinin ardından Edirne Geri Gönderme Merkezinden otobüslerle İstanbul'a doğru yola çıkarıldı.Afganistan uyruklular, İstanbul'dan charter seferi ile ülkelerine gönderilecek.

türkiye

edirne

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edirne, il göç idaresi müdürlüğü, türkiye