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https://sputniknews.com.tr/20220820/afganistan-uyruklu-227-yasadisi-gocmen-ulkelerine-gonderilecek-1060188870.html
Afganistan uyruklu 227 yasadışı göçmen ülkelerine gönderilecek
Afganistan uyruklu 227 yasadışı göçmen ülkelerine gönderilecek
Afganistan uyruklu 227 yasadışı göçmen, sınır dışı edilmek üzere Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezinden İstanbul'a gönderildi. 20.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-20T23:41+0300
2022-08-20T23:42+0300
türkiye
edirne
il göç idaresi müdürlüğü
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Türkiye genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezleri'nde geçici süreyle barındırılan yasadışı göçmenlerle ilgili çalışmalar devam ediyor.Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı çerçevesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında YASADIŞI göçmenler, charter seferleriyle ülkelerine gönderiliyor.Sınır dışı edilecek 227 Afganistan uyruklu asadışı göçmen de işlemlerinin ardından Edirne Geri Gönderme Merkezinden otobüslerle İstanbul'a doğru yola çıkarıldı.Afganistan uyruklular, İstanbul'dan charter seferi ile ülkelerine gönderilecek.
türkiye
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edirne, il göç idaresi müdürlüğü, türkiye
edirne, il göç idaresi müdürlüğü, türkiye

Afganistan uyruklu 227 yasadışı göçmen ülkelerine gönderilecek

23:41 20.08.2022 (güncellendi: 23:42 20.08.2022)
© AAAfganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezinden İstanbul'a gönderildi.
Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezinden İstanbul'a gönderildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2022
© AA
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Afganistan uyruklu 227 yasadışı göçmen, sınır dışı edilmek üzere Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezinden İstanbul'a gönderildi.
Türkiye genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezleri'nde geçici süreyle barındırılan yasadışı göçmenlerle ilgili çalışmalar devam ediyor.
Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı çerçevesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında YASADIŞI göçmenler, charter seferleriyle ülkelerine gönderiliyor.
Sınır dışı edilecek 227 Afganistan uyruklu asadışı göçmen de işlemlerinin ardından Edirne Geri Gönderme Merkezinden otobüslerle İstanbul'a doğru yola çıkarıldı.
Afganistan uyruklular, İstanbul'dan charter seferi ile ülkelerine gönderilecek.
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