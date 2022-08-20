https://sputniknews.com.tr/20220820/abdurrahman-dilipak-ak-parti-icindeki-fetonun-zihniyet-ikizi-akplilerin-gazabina-ugradim-1060171873.html

Abdurrahman Dilipak: AK Parti içindeki 'FETÖ’nün zihniyet ikizi AKP’lilerin gazabı'na uğradım

Abdurrahman Dilipak: AK Parti içindeki 'FETÖ’nün zihniyet ikizi AKP’lilerin gazabı'na uğradım

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, "Ben AK Partilileri uyarayım derken AK Parti içindeki “FETÖ’nün zihniyet ikizi AKP’lilerin gazabı”na uğradım"... 20.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-20T10:27+0300

2022-08-20T10:27+0300

2022-08-20T10:27+0300

politika

abdurrahman dilipak

ak parti

fetö

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Dilipak, "Karar sizin" başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:"Sizi kim yönetsin? Ben sizi kimin yöneteceğini biliyorum: Olduğunuz gibi idare olunacaksınız.Sana, bana, ötekilere gönderilen 'vahiy'de mealen böyle yazıyor.Aslında Üstün Dökmen’in açıklamaları bu açıdan çok önemli. 'Ölümlerden ölüm beğenmek' istemiyorsanız, bu kirli kumpastan yakamızı kurtarmamız gerekiyor. Ben AK Partilileri uyarayım derken AK Parti içindeki 'FETÖ’nün zihniyet ikizi AKP’lilerin gazabı'na uğradım. Müştekilerin hepsi AKP’li değildi ama, onlar da içlerindeki 'FETÖ’nün zihniyet ikizi AKP’lilerin oyunu'na geldi herhalde.Aslında AK Parti içindeki AKP’lilerle, CHP’nin içindeki 'Beyaz Türkler, beyaz solcular' benim açımdan çok da farklı değiller.Hadi beni yalanlayın, 'bizim içimizde Şeytanın dostlarına yer yok' deyin!Bunları İstanbul sözleşmesinde, Lanzarotte de, 5G’de, pandemi sürecinde, iklim politikaları konusunda bir araya getiren güç neydi.Şeytanın dindar, milliyetçi, liberal, sağcı, solcu, sosyalist, komünist, globalist Alevi-Sünni kılıklı her çevreden dostları var. ...Eğer bir toplumda birilerinin hırsız, katil dedikleri, öbür tarafta kahraman olarak alkışlanıyorsa ve herkes kendi günahkarını savunuyor, karışısındakilerin hakkındaki iddiaları araştırmadan kabul ediyor ve kendi yandaşları hakkında karşı taraftakilerin iddialarını araştırmadan reddediyor ise vay onların haline! ...Hemen her iktidar döneminde hazine de kamu kaynakları da vatandaşlar da soyuldu. Enflasyon, devalüasyon da faiz gibi bir soygun aletidir. Bunların üstü hep örtüldü.Hiçbir kazanım, adalet konusunda kaybettiklerimizin boşluğunu dolduramaz.Maalesef hepsinde birden sınıfta kalıyoruz. Dünyamızı ve ahiretimizi yakan bu cehennemden ilk kurtarılması gereken adalettir.Unutmayın, layık olduğunuz gibi idare olacaksınız.. "

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abdurrahman dilipak, ak parti, fetö