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6'lı masada ilk turun son randevusu yarın
6'lı masada ilk turun son randevusu yarın
6 muhalefet partisinin lideri ilk turun son toplantısını yarın yapacak. Liderlerin ilk turun son toplantısında adaylık konusundaki görüşlerini, partilerinin... 20.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-20T16:01+0300
2022-08-20T16:01+0300
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iyi parti
deva partisi
gelecek
gelecek partisi
saadet partisi
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6 muhalefet partisi lideri ilk turun son toplantısı için Saadet Partisi ev sahipliğinde bir araya geliyor. Toplantı parti genel merkezinde olacak.İlk turun son toplantısı olması nedeniyle 6'lı masanın bu randevusu önemli. Toplantılara devam edilmesi yönünde bir irade ortaya konması bekleniyor.Görüşmeler liderler düzeyinde mi kurmayların bir araya gelmesi şeklinde mi sürecek buna ilişkin kararın da toplantıda alınabileceği söyleniyor .6 parti güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin yol haritasını belirlemek üzere bir araya gelmişti. Oluşturulan seçim güvenliği ve kurumsal reformlar komisyonları çalışmalarını tamamladı. Bu başlıklar altında neler yapılacağı kamuoyuna açıklandı. Anayasal ve Yasal Reformlar Komisyonu'nun çalışmalarının da bu son toplantıda ele alınması bekleniyor.Kritik soru ise Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunun bu toplantıda gündeme gelip gelmeyeceği. Liderlerin ilk turun son toplantısında adaylık konusundaki görüşlerini, partilerinin tavrını dile getirmeleri bekleniyor.Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.
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chp, iyi parti, deva partisi, gelecek, gelecek partisi, saadet partisi

6'lı masada ilk turun son randevusu yarın

16:01 20.08.2022
© SputnikCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti ile 6 parti lideri akşam yemeğinde bir araya geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti ile 6 parti lideri akşam yemeğinde bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2022
© Sputnik
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6 muhalefet partisinin lideri ilk turun son toplantısını yarın yapacak. Liderlerin ilk turun son toplantısında adaylık konusundaki görüşlerini, partilerinin tavrını dile getirmeleri bekleniyor.
6 muhalefet partisi lideri ilk turun son toplantısı için Saadet Partisi ev sahipliğinde bir araya geliyor. Toplantı parti genel merkezinde olacak.
İlk turun son toplantısı olması nedeniyle 6'lı masanın bu randevusu önemli. Toplantılara devam edilmesi yönünde bir irade ortaya konması bekleniyor.
Görüşmeler liderler düzeyinde mi kurmayların bir araya gelmesi şeklinde mi sürecek buna ilişkin kararın da toplantıda alınabileceği söyleniyor .

6 parti güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin yol haritasını belirlemek üzere bir araya gelmişti. Oluşturulan seçim güvenliği ve kurumsal reformlar komisyonları çalışmalarını tamamladı. Bu başlıklar altında neler yapılacağı kamuoyuna açıklandı. Anayasal ve Yasal Reformlar Komisyonu'nun çalışmalarının da bu son toplantıda ele alınması bekleniyor.

Kritik soru ise Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunun bu toplantıda gündeme gelip gelmeyeceği. Liderlerin ilk turun son toplantısında adaylık konusundaki görüşlerini, partilerinin tavrını dile getirmeleri bekleniyor.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.
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