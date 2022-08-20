https://sputniknews.com.tr/20220820/6li-masada-ilk-turun-son-randevusu-yarin-1060177551.html

6'lı masada ilk turun son randevusu yarın

6'lı masada ilk turun son randevusu yarın

6 muhalefet partisinin lideri ilk turun son toplantısını yarın yapacak. Liderlerin ilk turun son toplantısında adaylık konusundaki görüşlerini, partilerinin... 20.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-20T16:01+0300

2022-08-20T16:01+0300

2022-08-20T16:01+0300

politika

chp

iyi parti

deva partisi

gelecek

gelecek partisi

saadet partisi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0c/1053778619_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_99c885bc1a21597782c44d9f009533b1.jpg

6 muhalefet partisi lideri ilk turun son toplantısı için Saadet Partisi ev sahipliğinde bir araya geliyor. Toplantı parti genel merkezinde olacak.İlk turun son toplantısı olması nedeniyle 6'lı masanın bu randevusu önemli. Toplantılara devam edilmesi yönünde bir irade ortaya konması bekleniyor.Görüşmeler liderler düzeyinde mi kurmayların bir araya gelmesi şeklinde mi sürecek buna ilişkin kararın da toplantıda alınabileceği söyleniyor .6 parti güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin yol haritasını belirlemek üzere bir araya gelmişti. Oluşturulan seçim güvenliği ve kurumsal reformlar komisyonları çalışmalarını tamamladı. Bu başlıklar altında neler yapılacağı kamuoyuna açıklandı. Anayasal ve Yasal Reformlar Komisyonu'nun çalışmalarının da bu son toplantıda ele alınması bekleniyor.Kritik soru ise Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunun bu toplantıda gündeme gelip gelmeyeceği. Liderlerin ilk turun son toplantısında adaylık konusundaki görüşlerini, partilerinin tavrını dile getirmeleri bekleniyor.Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

chp, iyi parti, deva partisi, gelecek, gelecek partisi, saadet partisi