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'6'lı masa adayını belirleme konusunda en önemli adımı yarın atacak'
'6'lı masa adayını belirleme konusunda en önemli adımı yarın atacak'
6’lı masa merakla beklenen adayını belirleme konusunda en önemli adımı, yarınki final buluşmasında atmaya hazırlanıyor. 20.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-20T08:35+0300
2022-08-20T08:35+0300
politika
seçim
masa
muhalefet
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SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğinde bir araya gelecek liderler, masanın adayının seçilmesi halinde yetkilerini nasıl kullanacağını konuşacak. Hürriyet’e bilgi veren kaynaklar, “Cumhurbaşkanının elbisesi dikilecek” diye niteledikleri bu çalışmaya ilişkin, “Masanın adayı, seçimden önce yardımcıları ve bakanlıklarda görevlendireceği isimlerden oluşan ‘A takımı’nı da ilan ederek meydanlara çıkabilir” dediler.LİDERLERE ATA TOHUMLU MENÜKaramollaoğlu, yarın 14.00’te ağırlayacağı liderlere ‘Ata tohumlu’ menü sürprizi yapacak. Saadet Partisi kaynakları, “İstanbul teşkilatımız üreticilere domatesten biber, patlıcana kadar 1 milyon Ata tohumu dağıttı. Bu tohumlardan üretilen sebzelerden yapılan yemek menüde olacak. Liderlere sebze sepeti de hediye edilecek” dedi.
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seçim, masa, muhalefet
seçim, masa, muhalefet

'6'lı masa adayını belirleme konusunda en önemli adımı yarın atacak'

08:35 20.08.2022
© AAAltı muhalefet partisi
Altı muhalefet partisi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2022
© AA
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6’lı masa merakla beklenen adayını belirleme konusunda en önemli adımı, yarınki final buluşmasında atmaya hazırlanıyor.
SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğinde bir araya gelecek liderler, masanın adayının seçilmesi halinde yetkilerini nasıl kullanacağını konuşacak. Hürriyet’e bilgi veren kaynaklar, “Cumhurbaşkanının elbisesi dikilecek” diye niteledikleri bu çalışmaya ilişkin, “Masanın adayı, seçimden önce yardımcıları ve bakanlıklarda görevlendireceği isimlerden oluşan ‘A takımı’nı da ilan ederek meydanlara çıkabilir” dediler.
LİDERLERE ATA TOHUMLU MENÜ
Karamollaoğlu, yarın 14.00’te ağırlayacağı liderlere ‘Ata tohumlu’ menü sürprizi yapacak. Saadet Partisi kaynakları, “İstanbul teşkilatımız üreticilere domatesten biber, patlıcana kadar 1 milyon Ata tohumu dağıttı. Bu tohumlardan üretilen sebzelerden yapılan yemek menüde olacak. Liderlere sebze sepeti de hediye edilecek” dedi.
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