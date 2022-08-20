https://sputniknews.com.tr/20220820/20-gunluk-bebeginin-olumune-olan-anne-tutuklandi-1060176352.html
20 günlük bebeğinin ölümüne neden olan anne tutuklandı
20 günlük bebeğinin ölümüne neden olan anne tutuklandı
Kırşehir'in Mucur ilçesinde, bebeğinin ölümüne neden olduğu ileri sürülen anne tutuklandı. 20.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-20T14:07+0300
2022-08-20T14:07+0300
2022-08-20T14:57+0300
türkiye
anne
baba
bebek
ölü
şiddet
hastane
polis
tutuklama
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Yaklaşık 10 gün önce annesi Z.A. tarafından darbedildiği ileri sürülen 20 günlük bebek M.A, babası tarafından Mucur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına bebek, doktorların müdahalesine rağmen ertesi gün hastanede yaşamını yitirdi.Komşularının ihbarı üzerine, Mucur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olay günü gözaltına alınan anne Z.A, 13 Ağustos'ta çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. M.A'nın ailenin ikinci çocuğu olduğu öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20220820/esini-bicaklayip-cocugunu-kacirmisti-babasinin-hastaneye-biraktigi-bebek-annesine-teslim-edildi-1060176196.html
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anne, baba, bebek, ölü, şiddet, hastane, polis, tutuklama
anne, baba, bebek, ölü, şiddet, hastane, polis, tutuklama
20 günlük bebeğinin ölümüne neden olan anne tutuklandı
14:07 20.08.2022 (güncellendi: 14:57 20.08.2022) Abone ol
Kırşehir'in Mucur ilçesinde, bebeğinin ölümüne neden olduğu ileri sürülen anne tutuklandı.
Yaklaşık 10 gün önce annesi Z.A. tarafından darbedildiği ileri sürülen 20 günlük bebek M.A, babası tarafından Mucur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına bebek, doktorların müdahalesine rağmen ertesi gün hastanede yaşamını yitirdi.
Komşularının ihbarı üzerine, Mucur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olay günü gözaltına alınan anne Z.A, 13 Ağustos'ta çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. M.A'nın ailenin ikinci çocuğu olduğu öğrenildi.