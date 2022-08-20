https://sputniknews.com.tr/20220820/20-gunluk-bebeginin-olumune-olan-anne-tutuklandi-1060176352.html

20 günlük bebeğinin ölümüne neden olan anne tutuklandı

20 günlük bebeğinin ölümüne neden olan anne tutuklandı

Kırşehir'in Mucur ilçesinde, bebeğinin ölümüne neden olduğu ileri sürülen anne tutuklandı. 20.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-20T14:07+0300

2022-08-20T14:07+0300

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türkiye

anne

baba

bebek

ölü

şiddet

hastane

polis

tutuklama

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Yaklaşık 10 gün önce annesi Z.A. tarafından darbedildiği ileri sürülen 20 günlük bebek M.A, babası tarafından Mucur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına bebek, doktorların müdahalesine rağmen ertesi gün hastanede yaşamını yitirdi.Komşularının ihbarı üzerine, Mucur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olay günü gözaltına alınan anne Z.A, 13 Ağustos'ta çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. M.A'nın ailenin ikinci çocuğu olduğu öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20220820/esini-bicaklayip-cocugunu-kacirmisti-babasinin-hastaneye-biraktigi-bebek-annesine-teslim-edildi-1060176196.html

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anne, baba, bebek, ölü, şiddet, hastane, polis, tutuklama