Yozgat'ta deniz fosilleri bulundu

© İHA Atıl, “Sanki yıllar önce burada bir deniz varmış da kalıntıları bunlarmış gibi. Bilim adamlarının, yetkililerin gelip buralarda inceleme yapıp ışık tutacağını düşünüyorum. Buralar sanki bir deniz kenarı, sahil gibi. Burasının ilmi konuda büyük ışık tutacağını düşünüyorum. Belki de milyonlarca yılın bir donmuş fotoğraf hali. Buraların incelenmesini istiyorum” diye devam etti.