Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://sputniknews.com.tr/20220819/yozgatta-deniz-fosilleri-bulundu-1060132690.html
Yozgat'ta deniz fosilleri bulundu
Yozgat'ta deniz fosilleri bulundu
Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı kasabasında bulunan kabuklu ve kabuksuz yumuşakçalar, deniz minareleri, midyeler ve salyangoz fosilleri kasaba halkı... 19.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-19T14:02+0300
2022-08-19T14:04+0300
yozgat
multimedya
deniz
fosil
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/13/1060131844_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_d45f6eff95f4113ffa82c04e39056b96.jpg
yozgat
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/13/1060131844_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_d96ae593b3760c039b6ead22419b7773.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yozgat, фото, deniz, fosil
yozgat, фото, deniz, fosil

Yozgat'ta deniz fosilleri bulundu

14:02 19.08.2022 (güncellendi: 14:04 19.08.2022)
Abone olTelegram
Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı kasabasında bulunan kabuklu ve kabuksuz yumuşakçalar, deniz minareleri, midyeler ve salyangoz fosilleri kasaba halkı arasında heyecan uyandırdı.
© İHASorgun ilçesinin Araplı kasabasında hayvan otlatan köylüler, kayalık bölgelerde deniz canlılarına ait fosil kalıntılarına rastladı.
Yozgat'ta deniz fosilleri bulundu - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
Sorgun ilçesinin Araplı kasabasında hayvan otlatan köylüler, kayalık bölgelerde deniz canlılarına ait fosil kalıntılarına rastladı.
© İHAKasabalarında geçimini hayvancılıkla sağlayan 43 yaşındaki Lokman Atıl, hayvanlarını otlattığı sırada çevredeki kumlu kayalıkların üzerinde midye ve salyangozları andıran şekiller olduğunu fark etti.
Yozgat'ta deniz fosilleri bulundu - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Kasabalarında geçimini hayvancılıkla sağlayan 43 yaşındaki Lokman Atıl, hayvanlarını otlattığı sırada çevredeki kumlu kayalıkların üzerinde midye ve salyangozları andıran şekiller olduğunu fark etti.
© İHAKalıntıları inceleyen Atıl, deniz canlılarına ait olabileceği düşünülen fosiller ve bölge ile ilgili yetkililerden yüzey araştırılması yapılması isteğinde bulundu.
Yozgat'ta deniz fosilleri bulundu - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Kalıntıları inceleyen Atıl, deniz canlılarına ait olabileceği düşünülen fosiller ve bölge ile ilgili yetkililerden yüzey araştırılması yapılması isteğinde bulundu.
© İHAFosil kalıntılarının bulunduğu yerlerin yetkililerce incelenmesini isteyen Lokman Atıl, “Yozgat’ın Sorgun ilçesinde Araplı kasabasında çobanlık yapıyorum. Dağlarda ilgi çeken taşlara, kayalara merak ettiğim şeylere bakarken sanki buranın deniz tabanı olduğunu gördüm ve buraları incelerken taşların böyle içinden fosiller buldum” dedi.
Yozgat'ta deniz fosilleri bulundu - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Fosil kalıntılarının bulunduğu yerlerin yetkililerce incelenmesini isteyen Lokman Atıl, “Yozgat’ın Sorgun ilçesinde Araplı kasabasında çobanlık yapıyorum. Dağlarda ilgi çeken taşlara, kayalara merak ettiğim şeylere bakarken sanki buranın deniz tabanı olduğunu gördüm ve buraları incelerken taşların böyle içinden fosiller buldum” dedi.
© İHAAtıl, “Sanki yıllar önce burada bir deniz varmış da kalıntıları bunlarmış gibi. Bilim adamlarının, yetkililerin gelip buralarda inceleme yapıp ışık tutacağını düşünüyorum. Buralar sanki bir deniz kenarı, sahil gibi. Burasının ilmi konuda büyük ışık tutacağını düşünüyorum. Belki de milyonlarca yılın bir donmuş fotoğraf hali. Buraların incelenmesini istiyorum” diye devam etti.
Yozgat'ta deniz fosilleri bulundu - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
Atıl, “Sanki yıllar önce burada bir deniz varmış da kalıntıları bunlarmış gibi. Bilim adamlarının, yetkililerin gelip buralarda inceleme yapıp ışık tutacağını düşünüyorum. Buralar sanki bir deniz kenarı, sahil gibi. Burasının ilmi konuda büyük ışık tutacağını düşünüyorum. Belki de milyonlarca yılın bir donmuş fotoğraf hali. Buraların incelenmesini istiyorum” diye devam etti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала