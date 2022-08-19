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https://sputniknews.com.tr/20220819/yerli-uretim-e-pasaport-25-agustostan-itibaren-basilmaya-baslanacak-1060123745.html
Yerli üretim e-pasaport 25 Ağustos'tan itibaren basılmaya başlanacak
Yerli üretim e-pasaport 25 Ağustos'tan itibaren basılmaya başlanacak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin ilk yerli e-pasaportunun 25 Ağustos'ta basılmaya başlanacağını söyledi. 19.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-19T11:25+0300
2022-08-19T11:25+0300
türkiye
pasaport
süleyman soylu
randevu
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, pasaport bekleme sürelerinin uzamasına ilişkin soru üzerine de yeşil pasaport basımında bazı problem yaşandığını, bu konuda çalışıldığını belirtti.25 Ağustos'ta, bugünkü pasaporttan çok daha güvenli pasaportu üretmeye başlayacaklarını ifade eden Soylu, şunları kaydetti:"Ama bu ay öbür pasaport devam edecek, bu pasaporttan bu ay 70 bin üreteceğiz, önümüzdeki ay 150 bin üreteceğiz, Aralık ayında tam üretime geçmiş olacağız. Yerli pasaportumuz olmuş olacak. Fakat diğer pasaport da ihtiyacımızı karşılayacağı için aynı şekilde gelecek"Yerli e-pasaportta Turkey yerine ilk kez Türkiye ifadesi kullanılacak. Pasaportların dış kapağında lale, iç kapak ve veri sayfasında ultra viole ışık altında Parlayan Türkiye motifi yer alacak.Soylu ayrıca, yeşil pasaportların süresini 5 yıldan 10 yıla çıkardıklarını açıklamıştı.
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pasaport, süleyman soylu, randevu
pasaport, süleyman soylu, randevu

Yerli üretim e-pasaport 25 Ağustos'tan itibaren basılmaya başlanacak

11:25 19.08.2022
© AATürkiye - Pasaport
Türkiye - Pasaport - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2022
© AA
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin ilk yerli e-pasaportunun 25 Ağustos'ta basılmaya başlanacağını söyledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, pasaport bekleme sürelerinin uzamasına ilişkin soru üzerine de yeşil pasaport basımında bazı problem yaşandığını, bu konuda çalışıldığını belirtti.

25 Ağustos'ta, bugünkü pasaporttan çok daha güvenli pasaportu üretmeye başlayacaklarını ifade eden Soylu, şunları kaydetti:
"Ama bu ay öbür pasaport devam edecek, bu pasaporttan bu ay 70 bin üreteceğiz, önümüzdeki ay 150 bin üreteceğiz, Aralık ayında tam üretime geçmiş olacağız. Yerli pasaportumuz olmuş olacak. Fakat diğer pasaport da ihtiyacımızı karşılayacağı için aynı şekilde gelecek"
Yerli e-pasaportta Turkey yerine ilk kez Türkiye ifadesi kullanılacak. Pasaportların dış kapağında lale, iç kapak ve veri sayfasında ultra viole ışık altında Parlayan Türkiye motifi yer alacak.
Soylu ayrıca, yeşil pasaportların süresini 5 yıldan 10 yıla çıkardıklarını açıklamıştı.
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