https://sputniknews.com.tr/20220819/tiktok-fenomeni-khaby-lame-uzun-suredir-bekledigi-italyan-vatandasligini-aldi-1060130200.html

TikTok fenomeni Khaby Lame uzun süredir beklediği İtalyan vatandaşlığını aldı

TikTok fenomeni Khaby Lame uzun süredir beklediği İtalyan vatandaşlığını aldı

Sosyal medya uygulaması TikTok'ta en çok takip edilen kişilerden olan fenomen Khaby Lame, uzun süredir beklediği İtalyan vatandaşlığına sahip oldu. 19.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-19T13:23+0300

2022-08-19T13:23+0300

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tiktok

yaşam

italya

vatandaşlık

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Asıl adı Khabene Serigne Lame olan sosyal medya fenomeni, uzun yıllardır beklediği İtalyan vatandaşlığını, ikametinin bulunduğu Torino yakınlarındaki Chivasso'da belediye meclisinde düzenlenen törenle yemin ederek aldı.Senegal doğumlu 22 yaşındaki isim, yaptığı açıklamada, "Ben bugünden önce de herkes gibi kendimi İtalyan hissediyordum. Yemin etmek, büyük bir sorumluluk" dedi.Kovid-19 pandemi döneminde yaptığı kısa ironik videolarla ünlenen Lame'nin Tiktok uygulamasında 148 milyonun üzerinde takipçisi bulunuyor.Khaby Lame, haziran ayında La Repubblica gazetesine verdiği demeçte, 21 yıldır yaşadığı İtalya'da eğitim öğrenim de görmesine rağmen halen vatandaşlık alamamasını eleştirmişti.Lame'nin bu çıkışı sonrası, İçişleri Bakan Yardımcısı Carlo Sibilia, Twitter'den Lame'nin kısa süre içinde vatandaşlık hakkı elde edeceğini belirtmişti.Avrupa'da vatandaşlık verme süresi uzun ülkeler arasında yer alan İtalya’da vatandaşlık yasalarının sıkı olması ara ara tartışma konusu oluyor.İtalya'da göçmenlerin çocukları ancak 18 yaşını doldurduktan sonra vatandaşlık başvurusunda bulunabiliyor ve genellikle bu sürecin sonuçlanması 2 ila 4 yıl sürüyor.Ülkede son olarak Mario Draghi liderliğindeki geniş katılımlı koalisyon hükümeti, 12 yaşından önce yerleşen ve en az 5 yıl burada eğitim görenlerin vatandaşlık almasını sağlayan yasa tasarısı 'Ius Scholae'yi gündemine almış ancak temmuz ayında çıkan siyasi kriz hükümetin istifasıyla sonuçlanınca, tasarının tartışılması da gündemden düşmüştü.

https://sputniknews.com.tr/20220628/tiktok-fenomeni-khaby-21-yildir-yasadigi-italyadan-vatandaslik-bekliyor-1058058382.html

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