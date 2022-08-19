https://sputniknews.com.tr/20220819/temmuz-ayinda-kapanan-sirket-sayisi-yuzde-537-artti-1060128905.html

Temmuz ayında kapanan şirket sayısı yüzde 53.7 arttı

Temmuz ayında kapanan şirket sayısı yüzde 53.7 arttı

TOBB verilerine göre, temmuz ayında 1.662 şirket daha kapandı ve yılın ilk 7 ayında kapanan şirket sayısı 12 bini aşmış oldu. 19.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-19T12:57+0300

2022-08-19T12:57+0300

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tobb

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 2022 Temmuz’a ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.Buna göre, temmuz ayında 1.662 şirket daha kapandı ve yılın ilk 7 ayında kapanan şirket sayısı 12 bini aşmış oldu.Temmuz 2022’de, kapanan şirket sayısı 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 53.7, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 4.8 oranında arttı.2022’nin ilk 7 ayında ise, 2021’in ilk 7 ayına göre kapanan şirket sayısında yüzde 78.6, kapanan kooperatif sayısı yüzde 71.1 ve kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 5.5 yükseldi.ŞİRKETLERDE YÜZDE 37.7’LİK AZALMAKurulan şirketlerin durumuna bakıldığında ise, temmuzda bir önceki aya göre kurulan şirket sayısının yüzde 37.7 oranında azaldığı görüldü.Kurulan şirketlerde temmuzda yıllık bazda artış görülse de, bu artış hızının yavaşlaması dikkat çekti.Buna göre, kurulan şirket sayısı haziranda yıllık bazda yüzde 40,1 artarken, temmuzda yıllık bazda yüzde 23.9 artabildi.Aynı dönemde kurulan kooperatif sayısı yüzde 8, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 2,9 oranında arttı.2022'nin ilk 7 ayında ise, 2021’in ilk 7 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 21.1, kurulan kooperatif sayısı yüzde 20.5 artarken; kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 10,1 oranında azaldı.

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