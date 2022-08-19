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Tahkim Kurulu, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un para cezalarını onadı
Tahkim Kurulu, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un para cezalarını onadı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Fenerbahçe ve Trabzonspor'a verdiği para cezalarını onadı. 19.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-19T19:37+0300
2022-08-19T19:37+0300
spor
fenerbahçe
trabzonspor
tahkim kurulu
para cezası
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Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, Fenerbahçe'ye HangiKredi Ümraniyespor müsabakasında stada usulsüz seyirci alınmasından 200 bin, merdivenler boş bırakılmadığı için 50 bin ve takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 21 bin lira olmak üzere toplam 271 bin liralık cezanın onandığı belirtildi.Kurul ayrıca Trabzonspor'un İstanbulspor mücadelesinde taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56 bin lira para cezasının onandığını aktardı.
https://sputniknews.com.tr/20220816/super-ligden-8-kulup-pfdkya-sevk-edildi-1060016374.html
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fenerbahçe, trabzonspor, tahkim kurulu, para cezası
fenerbahçe, trabzonspor, tahkim kurulu, para cezası

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un para cezalarını onadı

19:37 19.08.2022
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2022
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Fenerbahçe ve Trabzonspor'a verdiği para cezalarını onadı.
Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, Fenerbahçe'ye HangiKredi Ümraniyespor müsabakasında stada usulsüz seyirci alınmasından 200 bin, merdivenler boş bırakılmadığı için 50 bin ve takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 21 bin lira olmak üzere toplam 271 bin liralık cezanın onandığı belirtildi.
Kurul ayrıca Trabzonspor'un İstanbulspor mücadelesinde taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56 bin lira para cezasının onandığını aktardı.
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