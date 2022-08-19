https://sputniknews.com.tr/20220819/tahkim-kurulu-fenerbahce-ve-trabzonsporun-para-cezalarini-onadi-1060147185.html

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un para cezalarını onadı

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un para cezalarını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Fenerbahçe ve Trabzonspor'a verdiği para cezalarını onadı. 19.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-19T19:37+0300

2022-08-19T19:37+0300

2022-08-19T19:37+0300

spor

fenerbahçe

trabzonspor

tahkim kurulu

para cezası

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Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, Fenerbahçe'ye HangiKredi Ümraniyespor müsabakasında stada usulsüz seyirci alınmasından 200 bin, merdivenler boş bırakılmadığı için 50 bin ve takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 21 bin lira olmak üzere toplam 271 bin liralık cezanın onandığı belirtildi.Kurul ayrıca Trabzonspor'un İstanbulspor mücadelesinde taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56 bin lira para cezasının onandığını aktardı.

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fenerbahçe, trabzonspor, tahkim kurulu, para cezası