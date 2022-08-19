https://sputniknews.com.tr/20220819/samsunda-3-kardes-metan-gazindan-zehirlendi-1060126699.html

Samsun'da 3 kardeş metan gazından zehirlendi

Samsun'da 3 kardeş metan gazından zehirlendi

Samsun'da sulama göletinin vanasını açmak için indiği drenaj kuyusunda metan gazından zehirlenen 3 kardeş yaşamını yitirdi. Gazdan etkilenen 2 itfaiye eri ise... 19.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-19T11:54+0300

2022-08-19T11:54+0300

2022-08-19T11:54+0300

türkiye

türkiye

metan

zehirlenme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/13/1060124114_0:0:660:372_1920x0_80_0_0_d956a98c04b0474b5969ef8c69142850.jpg

Samsun'da 3 kardeş, drenaj kuyusunda metan gazından zehirlenip öldü.Olay, dün akşam saatlerinde Vezirköprü ilçesi Adatepe Mahallesi’nde meydana geldi.Enes Turan (24), sulama göletinin vanasını açmak için drenaj kuyusuna girdi. Kuyudan çıkmayan Enes’ten cevap alamayan ağabeyleri Osman (40) ve Sadi (39) Turan da kuyuya indi. Ancak kardeşler geri çıkmadı.Bir süre sonra kuyunun yanına gelen yakınları, durumu fark edip itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, kuyuya indiklerinde Turan kardeşlerin cansız bedenleriyle karşılaştı.Metan gazından zehirlendikleri belirlenen Enes, Osman ve Sadi kardeşlerin cenazeleri, ekiplerin çalışmasıyla kuyudan çıkarıldı.Çalışmalar sırasında itfaiye erleri Adem Karaman ile Mustafa Ev de gazdan etkilendi. İki itfaiye eri, Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

https://sputniknews.com.tr/20220812/pamuk-tarlasinda-calisan-10u-cocuk-20-isci-tarim-ilacindan-zehirlendi-1059824756.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, metan, zehirlenme