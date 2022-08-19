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Rusya’dan arama motorlarına: TikTok ve Telegram’, ‘yasaları ihlal ediyor’ şeklinde işaretlenecek
Rusya’dan arama motorlarına: TikTok ve Telegram’, ‘yasaları ihlal ediyor’ şeklinde işaretlenecek
Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), arama motorlarına TikTok, Telegram, Zoom, Discord ve Pinterest’i ‘Rus... 19.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-19T21:19+0300
2022-08-20T01:13+0300
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Roskomnadzor’un açıklamasında, “TikTok, Telegram, Zoom, Discord ve Pinterest’e yönelik, arama motorlarının internet kullanıcılarını, bu şirketlerin Rusya mevzuatının taleplerini ihlal ettiği konusunda bilgilendirme şeklinde yaptırım uygulanması kararı alındı” ifadesine yer verildi.Söz konusu şirketlerin, Rusya’da yasaklanan bilgileri kaldırmadığı ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20220402/roskomnadzor-taleplere-uymasi-halinde-youtubea-karsi-ek-onlemler-alinmayacak-1055265263.html
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roskomnadzor, rusya, tiktok, telegram

Rusya’dan arama motorlarına: TikTok ve Telegram’, ‘yasaları ihlal ediyor’ şeklinde işaretlenecek

21:19 19.08.2022 (güncellendi: 01:13 20.08.2022)
© AFP 2022 / VALERIE MACONTikTok
TikTok - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2022
© AFP 2022 / VALERIE MACON
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Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), arama motorlarına TikTok, Telegram, Zoom, Discord ve Pinterest’i ‘Rus yasalarını ihlal ediyor’ şeklinde işaretlemelerini emretti.
Roskomnadzor’un açıklamasında, “TikTok, Telegram, Zoom, Discord ve Pinterest’e yönelik, arama motorlarının internet kullanıcılarını, bu şirketlerin Rusya mevzuatının taleplerini ihlal ettiği konusunda bilgilendirme şeklinde yaptırım uygulanması kararı alındı” ifadesine yer verildi.
Söz konusu şirketlerin, Rusya’da yasaklanan bilgileri kaldırmadığı ifade edildi.
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