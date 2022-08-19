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https://sputniknews.com.tr/20220819/rusya-uluslararasi-ticari-islemlerde-yuan-kullaniminda-ucuncu-siraya-yukseldi-1060149537.html
Rusya, uluslararası ticari işlemlerde yuan kullanımında üçüncü sıraya yükseldi
Rusya, uluslararası ticari işlemlerde yuan kullanımında üçüncü sıraya yükseldi
Rusya, temmuz ayında, uluslararası ticari işlemlerde en çok Çin para birimi yuanı kullanan ülkeler sıralamasında dört sıra birden yükselerek üçüncü basamakta... 19.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-19T20:46+0300
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Bankalar arası SWIFT sisteminin verilerine göre, temmuz ayında Çin dışında yuan ile yapılan ticari işlemlerin yüzde 4’ü Rusya’ya tekabül etti. Bu oran, haziran ayında yüzde 1.42 idi.Listenin başında yüzde 70.93 ile Hong Kong yer alırken ikinci sırada yüzde 6.35 ile İngiltere bulunuyor.Rusya’yı yüzde 3.77 ile Singapur ve yüzde 2.98 ile ABD takip ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20220531/bloomberg-ruble-ile-yuan-arasindaki-islemler-24-subattan-sonra-yuzde-1067-oraninda-artti-1056854099.html
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rusya, çin, yuan, ruble
rusya, çin, yuan, ruble

Rusya, uluslararası ticari işlemlerde yuan kullanımında üçüncü sıraya yükseldi

20:46 19.08.2022
© REUTERS / Jason LeeYuan
Yuan - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2022
© REUTERS / Jason Lee
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Rusya, temmuz ayında, uluslararası ticari işlemlerde en çok Çin para birimi yuanı kullanan ülkeler sıralamasında dört sıra birden yükselerek üçüncü basamakta yer aldı.
Bankalar arası SWIFT sisteminin verilerine göre, temmuz ayında Çin dışında yuan ile yapılan ticari işlemlerin yüzde 4’ü Rusya’ya tekabül etti. Bu oran, haziran ayında yüzde 1.42 idi.
Listenin başında yüzde 70.93 ile Hong Kong yer alırken ikinci sırada yüzde 6.35 ile İngiltere bulunuyor.
Rusya’yı yüzde 3.77 ile Singapur ve yüzde 2.98 ile ABD takip ediyor.
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