https://sputniknews.com.tr/20220819/rusya-uluslararasi-ticari-islemlerde-yuan-kullaniminda-ucuncu-siraya-yukseldi-1060149537.html

Rusya, uluslararası ticari işlemlerde yuan kullanımında üçüncü sıraya yükseldi

Rusya, uluslararası ticari işlemlerde yuan kullanımında üçüncü sıraya yükseldi

Rusya, temmuz ayında, uluslararası ticari işlemlerde en çok Çin para birimi yuanı kullanan ülkeler sıralamasında dört sıra birden yükselerek üçüncü basamakta... 19.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-19T20:46+0300

2022-08-19T20:46+0300

2022-08-19T20:46+0300

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Bankalar arası SWIFT sisteminin verilerine göre, temmuz ayında Çin dışında yuan ile yapılan ticari işlemlerin yüzde 4’ü Rusya’ya tekabül etti. Bu oran, haziran ayında yüzde 1.42 idi.Listenin başında yüzde 70.93 ile Hong Kong yer alırken ikinci sırada yüzde 6.35 ile İngiltere bulunuyor.Rusya’yı yüzde 3.77 ile Singapur ve yüzde 2.98 ile ABD takip ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20220531/bloomberg-ruble-ile-yuan-arasindaki-islemler-24-subattan-sonra-yuzde-1067-oraninda-artti-1056854099.html

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