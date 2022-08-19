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https://sputniknews.com.tr/20220819/rusya-idlibdeki-militanlar-rusyayi-suclamak-icin-bir-provokasyon-hazirligi-yapiyor-1060157056.html
Rusya: İdlib’deki militanlar, Rusya’yı suçlamak için bir provokasyon hazırlığı yapıyor
Rusya: İdlib’deki militanlar, Rusya’yı suçlamak için bir provokasyon hazırlığı yapıyor
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, İdlib’deki militanların ve Beyaz Miğferler örgütünün, Rusya ve Suriye ordularını gelişigüzel saldırılar ile... 19.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-19T23:57+0300
2022-08-19T23:57+0300
dünya
rusya
suriye
idlib
el nusra cephesi
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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nin Başkan Yardımcısı Oleg Yegorov, bugünkü basın toplantısında, “Nusra Cephesi terör örgütü militanları, kendini insani olarak gösteren Beyaz Miğferler örgütünün temsilcileriyle birlikte, Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri’ni ve Suriye hükümet ordusunu sivil altyapıya ve meskun bölgelere gelişigüzel saldırılar düzenlemekle suçlamak amacıyla İdlib bölgesinin Eriha ve Cisr eş-Şugur yerleşimlerinde mizansen çekimler planlıyor” ifadesini kullandı.Yegorov, yasadışı silahlı oluşumların komutanlarına, provokasyonlardan vazgeçme ve barışçıl çözüm yoluna girme çağrısında bulundu.
rusya
suriye
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rusya, suriye, idlib, el nusra cephesi
rusya, suriye, idlib, el nusra cephesi

Rusya: İdlib’deki militanlar, Rusya’yı suçlamak için bir provokasyon hazırlığı yapıyor

23:57 19.08.2022
© REUTERS / Khalil Ashawiİdlib'in Eriha kasabasında bir El Nusra Cephesi mensubu
İdlib'in Eriha kasabasında bir El Nusra Cephesi mensubu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2022
© REUTERS / Khalil Ashawi
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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, İdlib’deki militanların ve Beyaz Miğferler örgütünün, Rusya ve Suriye ordularını gelişigüzel saldırılar ile suçlama amacıyla provokasyon hazırlığı yaptığını belirtti.
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nin Başkan Yardımcısı Oleg Yegorov, bugünkü basın toplantısında, “Nusra Cephesi terör örgütü militanları, kendini insani olarak gösteren Beyaz Miğferler örgütünün temsilcileriyle birlikte, Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri’ni ve Suriye hükümet ordusunu sivil altyapıya ve meskun bölgelere gelişigüzel saldırılar düzenlemekle suçlamak amacıyla İdlib bölgesinin Eriha ve Cisr eş-Şugur yerleşimlerinde mizansen çekimler planlıyor” ifadesini kullandı.
Yegorov, yasadışı silahlı oluşumların komutanlarına, provokasyonlardan vazgeçme ve barışçıl çözüm yoluna girme çağrısında bulundu.
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