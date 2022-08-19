https://sputniknews.com.tr/20220819/rusya-idlibdeki-militanlar-rusyayi-suclamak-icin-bir-provokasyon-hazirligi-yapiyor-1060157056.html

Rusya: İdlib’deki militanlar, Rusya’yı suçlamak için bir provokasyon hazırlığı yapıyor

Rusya: İdlib’deki militanlar, Rusya’yı suçlamak için bir provokasyon hazırlığı yapıyor

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, İdlib’deki militanların ve Beyaz Miğferler örgütünün, Rusya ve Suriye ordularını gelişigüzel saldırılar ile... 19.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-19T23:57+0300

2022-08-19T23:57+0300

2022-08-19T23:57+0300

dünya

rusya

suriye

idlib

el nusra cephesi

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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nin Başkan Yardımcısı Oleg Yegorov, bugünkü basın toplantısında, “Nusra Cephesi terör örgütü militanları, kendini insani olarak gösteren Beyaz Miğferler örgütünün temsilcileriyle birlikte, Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri’ni ve Suriye hükümet ordusunu sivil altyapıya ve meskun bölgelere gelişigüzel saldırılar düzenlemekle suçlamak amacıyla İdlib bölgesinin Eriha ve Cisr eş-Şugur yerleşimlerinde mizansen çekimler planlıyor” ifadesini kullandı.Yegorov, yasadışı silahlı oluşumların komutanlarına, provokasyonlardan vazgeçme ve barışçıl çözüm yoluna girme çağrısında bulundu.

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suriye

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rusya, suriye, idlib, el nusra cephesi