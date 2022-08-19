https://sputniknews.com.tr/20220819/resmi-gazetede-yayimlandi-hava-taksi-isletmecileri-icin-asgari-odenmis-sermaye-tutari-dusuruldu-1060122262.html

Resmi Gazete'de yayımlandı: Hava taksi işletmecileri için asgari ödenmiş sermaye tutarı düşürüldü

Resmi Gazete'de yayımlandı: Hava taksi işletmecileri için asgari ödenmiş sermaye tutarı düşürüldü

Hava taksi işletmecilerinin işletme ruhsatı kapsamında faaliyet gösteren her bir hava aracı için sahip olması gereken asgari nakit ödenmiş sermaye tutarı 200... 19.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-19T10:19+0300

2022-08-19T10:19+0300

2022-08-19T10:19+0300

türkiye

taksi

resmi gazete

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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün, Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Buna göre, işletmenin gerçek veya tüzel kişi kurucu ortaklarının ve işletmeyi temsile ve idare etmeye yetkili yönetici olacaklardan herhangi birinin, sorumlu yönetici personel belgeleri düzenlenmesi ve kurucu ortak veya yönetim kurulu üyesi bulundukları işletmelere ruhsat verilebilmesi için taşıması gereken şartlar yeniden belirlendi.Ön izin alan veya işletme ruhsatına sahip olan işletmecileriyle ilgili olarak gerçek veya tüzel kişilerinin kurucu ortakları ve işletmeyi temsile ve idare etmeye yetkili yönetici personelinde, yönetmelik hükümlerinde öngörülen hususlara aykırılık oluştuğu takdirde, Genel Müdürlük tarafından aykırılığın giderilmesi için süre tanınacak.Aykırılığın süresi içinde giderilmemesi durumunda 2 aylık süre ile işletmenin faaliyetlerinde kısmi sınırlamalar yapılacak. 2 ay içinde de aykırılığın giderilmemesi durumunda işletme ruhsatı askıya alınacak veya iptal edilecek.Payları BIST veya uluslararası borsalarda işlem gören işletmelerde, borsada işlem gören payların dışında kalan paydaşlar için de söz konusu hükümler geçerli olacak.BİRDEN FAZLA MUAFİYET BAŞVURUSU YAPILABİLECEKHava taksi işletmecilerinin işletme ruhsatı kapsamında faaliyet gösteren her bir hava aracı için sahip olması gereken asgari nakit ödenmiş sermaye tutarı 200 bin dolardan 150 bin dolara indirildi. 1,5 milyon dolar karşılığı sermaye koşulunu sağlayan işletmelerde ilave sermaye şartı aranmayacak. Bu tutar, değişiklik öncesinde 2 milyon dolar olarak uygulanıyordu.Yönetmelik maddelerine uyum kapsamında, gerekliliklerin yerine getirileceğine dair yazılı taahhüt alınarak Genel Müdürlükçe kabul edilecek bir takvime bağlı olarak muafiyet verilebilecek. 1 Ocak 2023 tarihini geçmemek şartıyla birden fazla muafiyet başvurusu yapılabilecek.

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