https://sputniknews.com.tr/20220819/politico-yunanistan-ve-guney-kibris-ruslara-turist-vizesi-verilmesi-yasagina-karsi-cikiyor-1060152825.html
Politico: Yunanistan ve Güney Kıbrıs, Ruslara turist vizesi verilmesi yasağına karşı çıkıyor
Politico: Yunanistan ve Güney Kıbrıs, Ruslara turist vizesi verilmesi yasağına karşı çıkıyor
Politico, Yunan ve Güney Kıbrıs yetkililerine dayandırarak verdiği haberinde, bu iki ülkenin Ruslara turist vizesi verilmesinin yasaklanmasına karşı çıktığını... 19.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-19T22:29+0300
2022-08-19T22:29+0300
2022-08-19T22:32+0300
ukrayna krizi
rus turist
güney kıbrıs
yunanistan
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Haberde, Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı Daimi Sekreteri Cornelios Corneliou’nun "Bu yanlış yönde bir karar olur. Türk vatandaşları bile Kıbrıs makamlarından vize alıyor, dolayısıyla bu tedbirin Ruslar açısından bir değeri olduğunu düşünmüyoruz” şeklindeki sözlerine yer verildi.Güney Kıbrıs'ta Rusça konuşan büyük bir diasporanın yaşadığı, Ukrayna'daki özel askeri operasyon başlamadan önce ülkedeki turistlerin yüzde 25'inin Ruslardan oluştuğuna vurgu yapılarak, Kıbrıs şehirlerinde iş kurmak isteyen Rus, Ukraynalı ve Belaruslu girişimcilerin sayısının giderek artığına dikkat çekildi.Politico ayrıca, Yunan yetkililerine dayandırarak, Atina’nın da Rus vizelerinin statüsünü değiştirmeyi düşünmediğini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20220811/almanya-basbakani-scholz-tum-ruslara-turist-vizesi-yasagi-getirilmesine-karsi-cikti-1059808248.html
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rus turist, güney kıbrıs, yunanistan
rus turist, güney kıbrıs, yunanistan
Politico: Yunanistan ve Güney Kıbrıs, Ruslara turist vizesi verilmesi yasağına karşı çıkıyor
22:29 19.08.2022 (güncellendi: 22:32 19.08.2022) Abone ol
Politico, Yunan ve Güney Kıbrıs yetkililerine dayandırarak verdiği haberinde, bu iki ülkenin Ruslara turist vizesi verilmesinin yasaklanmasına karşı çıktığını yazdı.
Haberde, Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı Daimi Sekreteri Cornelios Corneliou’nun "Bu yanlış yönde bir karar olur. Türk vatandaşları bile Kıbrıs makamlarından vize alıyor, dolayısıyla bu tedbirin Ruslar açısından bir değeri olduğunu düşünmüyoruz” şeklindeki sözlerine yer verildi.
Güney Kıbrıs'ta Rusça konuşan büyük bir diasporanın yaşadığı, Ukrayna'daki özel askeri operasyon başlamadan önce ülkedeki turistlerin yüzde 25'inin Ruslardan oluştuğuna vurgu yapılarak, Kıbrıs şehirlerinde iş kurmak isteyen Rus, Ukraynalı ve Belaruslu girişimcilerin sayısının giderek artığına dikkat çekildi.
Politico ayrıca, Yunan yetkililerine dayandırarak, Atina’nın da Rus vizelerinin statüsünü değiştirmeyi düşünmediğini kaydetti.