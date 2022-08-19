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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220819/politico-yunanistan-ve-guney-kibris-ruslara-turist-vizesi-verilmesi-yasagina-karsi-cikiyor-1060152825.html
Politico: Yunanistan ve Güney Kıbrıs, Ruslara turist vizesi verilmesi yasağına karşı çıkıyor
Politico: Yunanistan ve Güney Kıbrıs, Ruslara turist vizesi verilmesi yasağına karşı çıkıyor
Politico, Yunan ve Güney Kıbrıs yetkililerine dayandırarak verdiği haberinde, bu iki ülkenin Ruslara turist vizesi verilmesinin yasaklanmasına karşı çıktığını... 19.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-19T22:29+0300
2022-08-19T22:32+0300
ukrayna krizi
rus turist
güney kıbrıs
yunanistan
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Haberde, Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı Daimi Sekreteri Cornelios Corneliou’nun "Bu yanlış yönde bir karar olur. Türk vatandaşları bile Kıbrıs makamlarından vize alıyor, dolayısıyla bu tedbirin Ruslar açısından bir değeri olduğunu düşünmüyoruz” şeklindeki sözlerine yer verildi.Güney Kıbrıs'ta Rusça konuşan büyük bir diasporanın yaşadığı, Ukrayna'daki özel askeri operasyon başlamadan önce ülkedeki turistlerin yüzde 25'inin Ruslardan oluştuğuna vurgu yapılarak, Kıbrıs şehirlerinde iş kurmak isteyen Rus, Ukraynalı ve Belaruslu girişimcilerin sayısının giderek artığına dikkat çekildi.Politico ayrıca, Yunan yetkililerine dayandırarak, Atina’nın da Rus vizelerinin statüsünü değiştirmeyi düşünmediğini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20220811/almanya-basbakani-scholz-tum-ruslara-turist-vizesi-yasagi-getirilmesine-karsi-cikti-1059808248.html
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rus turist, güney kıbrıs, yunanistan
rus turist, güney kıbrıs, yunanistan

Politico: Yunanistan ve Güney Kıbrıs, Ruslara turist vizesi verilmesi yasağına karşı çıkıyor

22:29 19.08.2022 (güncellendi: 22:32 19.08.2022)
© Sputnik / Павел ЛисицынRus turist, Türkiye, pasaport, koronavirüs
Rus turist, Türkiye, pasaport, koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2022
© Sputnik / Павел Лисицын
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Politico, Yunan ve Güney Kıbrıs yetkililerine dayandırarak verdiği haberinde, bu iki ülkenin Ruslara turist vizesi verilmesinin yasaklanmasına karşı çıktığını yazdı.
Haberde, Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı Daimi Sekreteri Cornelios Corneliou’nun "Bu yanlış yönde bir karar olur. Türk vatandaşları bile Kıbrıs makamlarından vize alıyor, dolayısıyla bu tedbirin Ruslar açısından bir değeri olduğunu düşünmüyoruz şeklindeki sözlerine yer verildi.
Güney Kıbrıs'ta Rusça konuşan büyük bir diasporanın yaşadığı, Ukrayna'daki özel askeri operasyon başlamadan önce ülkedeki turistlerin yüzde 25'inin Ruslardan oluştuğuna vurgu yapılarak, Kıbrıs şehirlerinde iş kurmak isteyen Rus, Ukraynalı ve Belaruslu girişimcilerin sayısının giderek artığına dikkat çekildi.
Politico ayrıca, Yunan yetkililerine dayandırarak, Atina’nın da Rus vizelerinin statüsünü değiştirmeyi düşünmediğini kaydetti.
Olaf Scholz - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2022
Ukrayna krizi
Almanya Başbakanı Scholz, tüm Ruslara turist vizesi yasağı getirilmesine karşı çıktı
11 Ağustos, 15:41
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