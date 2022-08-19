https://sputniknews.com.tr/20220819/peru-uygunsuz-davranan-yabancilari-sinir-disi-etmeyi-planliyor-1060124807.html
Peru 'uygunsuz davranan' yabancıları sınır dışı etmeyi planlıyor
Peru 'uygunsuz davranan' yabancıları sınır dışı etmeyi planlıyor
Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo, 'uygunsuz davranan' yabancıların sınır dışı edilmesine ilişkin Kongre'ye tasarı sunacak. Kamu Denetçiliği Kurumu ise... 19.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-19T11:44+0300
2022-08-19T11:44+0300
2022-08-19T11:44+0300
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peru
yabancı
pedro castillo
sınır dışı
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Castillo'nun, dün 'Ülkene Geri Dön' programı kapsamında Kongre'ye sunacağı yasa tasarısıyla diğer ülkelerden Peru'ya gelip uygunsuz davranan yabancıları sınır dışı etmeyi hedeflediğini belirtmesinin ardından, Peru Kamu Denetçiliği Kurumu söz konusu tasarıyı göçmen nüfusu suçladığı gerekçesiyle eleştirdi.Kurumun Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kongre'ye sınırı geçmeme çağrısında bulunularak "Tasarı, düzensiz göçü suç sayıyor ve mültecilerin ve göçmenlerin itibarını etkiliyor. Önerilen sınır dışı etme nedenleri, ülkedeki yabancıların durumuyla ve göçmenlik düzenleme sürecine erişimin önündeki engellerle alakalı bir vizyona sahip değil" ifadeleri kullanıldı.Castillo, 10 Ağustos'ta hükümetin, vatandaşların güvensizliğini en aza indirme amacıyla ülkede yasa dışı davranışlarda bulunan yabancıların sınır dışı edilmesini kolaylaştıracak yasa tasarısını Kongre'ye sunacağını bildirmişti.Yeni yasa tasarısı ile Kovid-19 aşısı olmamaları, yabancıların sınır dışı edilmesi için geçerli nedenler arasında gösterilecek.Tasarıyla, ruhsatsız ateşli silahlara, patlayıcılara veya uyuşturuculara sahip olduğu tespit edilen göçmenler ve uygun izin veya mülkiyet kanıtı olmadan araç kullananlar da sınır dışı edilebilecek.Castillo, açıklamalarında belirli bir göçmen nüfusa değinmemesine rağmen tasarı, en çok Peru'da daha iyi fırsatlar aramak için ülkelerinden kaçan 1.3 milyon Venezüellalıyı etkiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20220618/peru-cumhurbaskani-castillo-yolsuzluk-sorusturmasi-icin-savciliga-ifade-verdi-1057602864.html
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peru, yabancı, pedro castillo, sınır dışı
peru, yabancı, pedro castillo, sınır dışı
Peru 'uygunsuz davranan' yabancıları sınır dışı etmeyi planlıyor
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Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo, 'uygunsuz davranan' yabancıların sınır dışı edilmesine ilişkin Kongre'ye tasarı sunacak. Kamu Denetçiliği Kurumu ise, Castillo'nun kararına tepki gösterdi.
Castillo'nun, dün 'Ülkene Geri Dön' programı kapsamında Kongre'ye sunacağı yasa tasarısıyla diğer ülkelerden Peru'ya gelip uygunsuz davranan yabancıları sınır dışı etmeyi hedeflediğini belirtmesinin ardından, Peru Kamu Denetçiliği Kurumu söz konusu tasarıyı göçmen nüfusu suçladığı gerekçesiyle eleştirdi.
Kurumun Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kongre'ye sınırı geçmeme çağrısında bulunularak "Tasarı, düzensiz göçü suç sayıyor ve mültecilerin ve göçmenlerin itibarını etkiliyor. Önerilen sınır dışı etme nedenleri, ülkedeki yabancıların durumuyla ve göçmenlik düzenleme sürecine erişimin önündeki engellerle alakalı bir vizyona sahip değil" ifadeleri kullanıldı.
Castillo, 10 Ağustos'ta hükümetin, vatandaşların güvensizliğini en aza indirme amacıyla ülkede yasa dışı davranışlarda bulunan yabancıların sınır dışı edilmesini kolaylaştıracak yasa tasarısını Kongre'ye sunacağını bildirmişti.
Yeni yasa tasarısı ile Kovid-19 aşısı olmamaları, yabancıların sınır dışı edilmesi için geçerli nedenler arasında gösterilecek.
Tasarıyla, ruhsatsız ateşli silahlara, patlayıcılara veya uyuşturuculara sahip olduğu tespit edilen göçmenler ve uygun izin veya mülkiyet kanıtı olmadan araç kullananlar da sınır dışı edilebilecek.
Castillo, açıklamalarında belirli bir göçmen nüfusa değinmemesine rağmen tasarı, en çok Peru'da daha iyi fırsatlar aramak için ülkelerinden kaçan 1.3 milyon Venezüellalıyı etkiliyor.