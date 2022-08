https://sputniknews.com.tr/20220819/pasaportsuz-giris-basladi-bulgarlar-edirneye-akin-etti-cumhurbaskani-erdogandan-allah-razi-olsun-1060144213.html

Pasaportsuz giriş başladı, Bulgarlar Edirne'ye akın etti: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Allah razı olsun

Pasaportsuz giriş başladı, Bulgarlar Edirne'ye akın etti: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Allah razı olsun

Bulgarların Türkiye'ye girişlerinde pasaport zorunluluğunun kaldırılmasından sonra Edirne’de yoğunluk sürüyor. Pasaportsuz giriş yapan Bulgar turist... 19.08.2022, Sputnik Türkiye

Alışveriş için Edirne'ye gelen yüzlerce Bulgar turistlerin sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye’ye pasaportsuz girişi başladı. Bulgar turistler, alışveriş yapmak için otobüslerle ve kendi araçlarıyla Edirne’ye gelmeye devam ediyor.Edirne’de zamanlarının çoğunu alışveriş yaparak geçirdiklerini söyleyen Katya Papaova, “Zamanımızı gezerek ve alışveriş yapmakla harcıyoruz. Burada marketlere ve halk pazarlarına gidip nevresim takımı gibi birçok ihtiyacımızı alıyoruz. Daha sonra yemek yemeye gidiyoruz. Ayrıca pasaport zorunluluğun kalkması da çok iyi oldu sadece kimlikle gelebiliyoruz. Kimliğini alan geliyor” şeklinde konuştu.Bulgaristan’ın Filibe kentinden Edirne’ye gezmek ve alışveriş yapmak için gelen Hasen Yordanov, pasaport zorunluluğunun kalkmasının çok güzel olduğunu ifade ederek, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Allah razı olsun. Çünkü pasaport zorunluluğunun kalkması hepimizi çok memnun etti. Daha önce pasaport girişlerde zorluk yaşıyorduk ama şimdi kimlikle girişlerimiz hem işimizi kolaylaştırdı hem de bizi çok mutlu etti. Her hafta Edirne’ye gelerek bütün ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Burada haftalık alışverişimizi yaptıktan sonra Bulgaristan’a geri dönüyoruz. Biz Osmanlı torunuyuz. Buraya geldiğimizde camilere gidip namazımızı kılıyoruz. Çoğu zaman Cuma namazımızı İstanbul’da, Edirne’de veya Türkiye’nin farklı bir noktasında kılmak, ezan sesini her yerden duymak bize büyük bir mutluluk veriyor. Burada kalmak bile başka bir heyecan veriyor” dedi. Pasaport zorunluluğun kalmasıyla ilk defa kimliğiyle Edirne’ye geldiğini belirten Vahdet Samiov ise, “Artık sadece kimlikle giriş yapabiliyoruz. Bugün burada alışveriş yapmak bizi çok mutlu etti. Bize fiyatlar da çok uygun geliyor. Bulgaristanlıyız ama Türkiye’yi bambaşka seviyoruz. Geldik ve buraları da gördük, iyi oldu” ifadelerini kullandı.

